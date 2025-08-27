Además de Quinteros: los tres entrenadores que se reunieron con Colo Colo

Colo Colo vive un día clave en la elección de su nuevo entrenador. Este miércoles 27 de agosto podría salir humo blanco desde las oficinas de Blanco y Negro, porque se llevará a cabo una reunión de directorio con la evaluación de todos los candidatos a la banca.

Desde hace unos días se menciona que Gustavo Quinteros corre con ventaja para tomar el puesto que dejó vacante Jorge Almirón. “Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver“, declaró el DT a Radio ADN, alimentando las especulaciones.

Pese a que la llegada del entrenador argentino-boliviano parece decidida, Blanco y Negro ha buscado varios nombres en estos días.

Según detalló El Mercurio, este martes se hicieron entrevistas con distintos entrenadores. A través de Zoom, Blanco y Negro se reunió con Francisco Arce (su último club fue Guaraní), Fernando Ortiz (recién dejó Santos Laguna) y Ze Ricardo (en mayo salió de Criciúma EC).

Colo Colo entrevistó a Francisco Arce, Fernando Ortiz y Ze Ricardo | Getty Images

ver también Ponen en duda el despegue de Claudio Aquino en Colo Colo con el retorno de Quinteros: “Los grandes jugadores…”

Colo Colo podría tener a su DT este miércoles

“Estamos trabajando para dar a la brevedad con un técnico para Colo Colo. Tenemos varios nombres que fueron presentados, los directores recibieron la información, (el martes) vamos a seguir teniendo más reuniones, y vamos a tener entrevistas por Zoom“, mencionó Aníbal Mosa este lunes.

Publicidad

Publicidad

“Hemos encontrado una buena respuesta en esta reunión (de parte del bloque opositor). La idea es que se acerquen los caminos, y esperamos que el miércoles podamos tener DT para nuestro equipo”, declaró el presidente de Blanco y Negro.