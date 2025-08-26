Claudio Aquino sabe que vive días lejos de su mejor nivel y que no ha podido refrendar las esperanzas de Colo Colo en tener a ese enganche que Gustavo Quinteros hizo la figura del campeón en Argentina. Y también está consciente de que podría reencontrarse con el DT en el estadio Monumental.

Esto porque Quinteros corre con ventaja en la elección del entrenador que tomará las riendas del plantel profesional luego de la polémica salida de Jorge Almirón. Un estímulo para que el “10” pueda ser el conductor del equipo que Aníbal Mosa imaginó cuando le puso en la mesa un millonario contrato.

Con aquel escenario, RedGol tomó el teléfono y se contactó con un campeón de América con los albos. Un retirado centrodelantero que también supo ser DT del Cacique: Ricardo Dabrowski. “Coincidieron en Vélez y les fue muy bien”, dijo el Polaco en la conversación con nuestro querido Paulo Flores.

“Independientemente de eso, se conocen muy bien. Muchas veces eso genera una confianza grande. Pero los grandes jugadores no dependen de los entrenadores. Cada uno juega y destaca más allá del entrenador que tenga“, dijo el Polaco Dabrowski.

Claudio Aquino perdió protagonismo en Colo Colo durante la recta final del proceso de Almirón. (Felipe Zanca/Photosport).

Una crítica para Aquino, un volante ofensivo de 34 años que tuvo en Quinteros al artífice de su mejor nivel. “En este caso, como ya se conocen podrían potenciarse. Todo son circunstancias imaginarias”, agregó el entrenador desde Argentina con este medio.

Polaco Dabrowski cuestiona a Aquino por su nivel en Colo Colo y un posible reencuentro con Quinteros

Claudio Aquino se puso la medalla de campeón junto a Gustavo Quinteros, quien apunta a tener un segundo ciclo en Colo Colo luego de haber vivido uno que duró tres años y tres meses. Ricardo Dabrowski no pone esa historia como garantía de buen rendimiento del “10”.

“Se supone que sí (hay un alza) cuando hay un pasado de trabajar juntos y un mayor conocimiento. Reitero, esto es todo potencial: podría subir. Pero después hay que ver los hechos y cómo se dan las situaciones”, expuso el Polaco Dabrowski en esta charla con RedGol.

Claudio Aquino festeja el título que ganó con Vélez Sarsfield bajo la tutela de Gustavo Quinteros. (Rodrigo Valle/Getty Images).

Por el momento, Aquino sigue a las órdenes de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez, quienes lo reemplazaron en el entretiempo durante el pálido empate sin goles frente a Palestino. Y afina detalles para el Superclásico en el estadio Monumental, que se jugará el domingo 31 de agosto a las 15 horas.