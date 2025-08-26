Gustavo Quinteros rompe el silencio y habla de su regreso a Colo Colo: “Siempre…”

No es para nada un secreto. Colo Colo afina detalles para encontrar a su nuevo entrenador y todo apunta a que volverá al estadio Monumental el argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros.

En Blanco y Negro ultiman detalles para confirma el regreso del director técnico santafesino, quien está libre tras su breve paso por Gremio en Brasil.

Quinteros se fue de Colo Colo en 2023 tras no renovar su contrato y su reemplazante fue Jorge Almirón, a quien está muy cerca de sustituir tras ser despedido la semana pasada.

Gustavo Quinteros habla de su regreso a Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló que espera este mismo miércoles confirmar al nuevo entrenador de Colo Colo, donde el candidato número 1 es Quinteros.

El propio mundialista de 1994 con Bolivia rompió el silencio y en diálogo con radio ADN se refirió a su tentativo regreso al estadio Monumental.

“Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver“, dijo escuetamente el DT a la citada emisora.

Gustavo Quinteros se encuentra en la etapa final de negociaciones con Blanco y Negro, que desea este mismo miércoles confirman al futuro estratega de Colo Colo hasta finales de 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

