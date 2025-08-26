Colo Colo apuró el tranco para encontrar a su nuevo entrenador, porque Blanco y Negro ultima detalles para llegar a un completo acuerdo con Gustavo Quinteros.

La mesa directiva que preside Aníbal Mosa tiene al argentino nacionalizado boliviano como primera carta, quien ya dirigió a los albos entre 2020 y 2023.

El regreso de Quinteros a Colo Colo parece ser cosa de tiempo, sin embargo, como en toda negociación pueden ocurrir imponderables en el camino y se trunque el acuerdo.

El nuevo cuerpo técnico que traerá Gustavo Quinteros a Chile

Gustavo Quinteros tras su paso por Colo Colo fue campeón en Vélez Sarsfield en 2024 y tuvo una breve estadía en Brasil, donde fue despedido de Gremio.

El estratega trabajó en los albos con Leandro Stillitano (ahora trabaja como asistente de Javier Mascherano en Inter Miami) y Walter Lemma (DT de Unión La Calera) como asistentes. En tanto, Jorge Martínez fue su preparador de arqueros, quien hace poco fue despedido del cuadro del Monumental.

Los mencionados adiestradores ya no están bajo el alero de Quinteros, aunque sí mantiene en su staff a un viejo conocido de Colo Colo, el preparador físico Hugo Roldán.

Gustavo Quinteros está muy cerca de Colo Colo. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Ahora la mano derecha como ayudante del campeón con Vélez en 2024 es Maximiliano Quezada, quien complementa sus funciones con Leandro Desábato, ex defensor central y primo de Quinteros.

Pero falta la guinda de la torta, porque el director técnico que se prueba el buzo de Colo Colo unió a su grupo de trabajo a su hijo Rodrigo Quinteros, con quien trabajó en Gremio en su última experiencia como entrenador.

Gustavo Quinteros tiene el teléfono encendido y espera el llamado final de Aníbal Mosa, para cerrar acuerdos y convertirse en el nuevo DT de Colo Colo hasta finales de 2026.

