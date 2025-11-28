En su larga época como director técnico de Colo Colo, que duró tres años y un par de meses, Gustavo Quinteros solía tener mucha fuerza para pronunciarse durante la época del mercado de fichajes. Siempre se expresó con claridad a la hora de exigir incorporaciones.

Sobre todo si se iba algún futbolista, como cuando se fue Pablo Solari rumbo a River Plate. O la tan sorpresiva como polémica baja de Juan Martín Lucero luego de ganar el título en el Campeonato Nacional 2022 a Fortaleza, meses antes que el salto del Pibe a la Banda Sangre.

En Independiente de Avellaneda, al parecer no habrá tanta acción en la ventana de traspasos del año entrante. Literalmente el club entró en una crisis luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, causada por la barbarie vivida en la revancha ante Universidad de Chile en los octavos de final. Eso le costó el puesto a Julio Vaccari al poco tiempo.

Y Quinteros asumió el equipo en un momento crítico, con números de una campaña de descenso. No logró clasificar a la postemporada del Torneo Clausura en la Liga Profesional de Argentina. “Independiente como todos los equipos necesita vender para recaudar”, dijo el entrenador en Radio Continental.

Gustavo Quinteros da indicaciones en Independiente. (Christian Alvarenga/Getty Images).

Como para anticipar que habrá salidas. “Y así, poder contratar a otros jugadores más jóvenes”, manifestó el otrora seleccionador de Ecuador y Bolivia. Una declaración de principios de la búsqueda que hará para confeccionar el plantel. Los nombres uruguayos de Alan Saldivia y Maximiliano Falcón ya rondan en el Libertadores de América.

Alan Saldivia forcejea con Nicolás Guerra. ¿Se irá con Quinteros a Independiente? (Pepe Alvujar/Photosport).

También el del uruguayo Lucas Olaza, quien fue ofrecido, aunque resta definir qué pasará con el paraguayo Facundo Zabala, cuyo retorno a Olimpia parece inminente. Quinteros ya dejó claro que cada salida necesita una incorporación, tal como hacía en su época en Pedrero.

“Hay indicios de algunas ofertas por un jugador y ya tenemos un posible reemplazo. Habrá que einvertir una parte de ese dinero para seguir fortaleciendo o reemplazar a los que se van, con buenos jugadores que puedan ocupar algunos espacios que en toda la temporada estuvo más débil“, dijo Quinteros, siempre muy hábil para desenvolverse mediáticamente en este período.

Quinteros revive sus problemas en Colo Colo para el mercado de Independiente

Gustavo Quinteros sabe perfectamente que en Independiente podría vivir algo similar a lo que le ocurrió en Colo Colo durante la etapa del mercado. De salidas inesperadas a incorporaciones que parecían una carta segura, como el goleador paraguayo que había pasado por la Bundesliga y venía de México con estadía en la selección: Darío Lezcano, quien terminó siendo un fiasco.

Todo eso podría pasar en el Rojo: Felipe Loyola es uno de los que podría salir. Hace un par de semanas, un importante directivo del club destapó el valor real de la cláusula del polifuncional jugador chileno. Mucho menor a la que se decía que iba a pagar el Bayern Múnich de Alemania por él.

Felipe Loyola en acción ante Matías Galarza Fonda, el hoy cuestionado jugador paraguayo de River Plate. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En los últimos días, se supo de un interés de Boca Juniors por el Pipe, habitual en las convocatorias de la selección chilena. Loyola no corre solo en ese carril de los posibles transferidos. También hay un defensor central que resultó un baluarte para Quinteros.

Kevin Lomónaco, el defensor que figura en el radar de la selección de Argentina y estuvo con la Albiceleste en la visita a la selección chilena, tiene varios bonos para salir: el Grupo Pachuca inició las negociaciones para quedarse con su ficha. Quién sabe si por los 20 millones de euros que alguna vez pensó en abonar West Ham United.

Kevin Lomónaco en una práctica de la selección de Argentina. (Marcelo Endelli/Getty Images).

De todas maneras, el Rey de Copas tendrá un defensor que llegará como inesperado refuerzo: Juan Manuel Fedorco, quien tiene 24 años y regresará de un préstamo desde el Puebla de México, donde fue dirigido por Pablo Guede. Declaró que el ex DT de Colo Colo es “el mejor DT que tuve en mi carrera”. Como siempre en estos casos, el tiempo y el bolsillo tendrán las respuestas.