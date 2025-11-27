Pablo Guede tuvo en su último paso por México a un jugador que cuenta las horas para ser refuerzo de Gustavo Quinteros. Se trata de un zaguero central de 24 años, quien ya tiene a uno de estos ex entrenadores de Colo Colo como su gran favorito.

Las referencias son para Juan Manuel Fedorco, un defensor que tenía una cláusula de compra de poco más de 1,5 millones de dólares. Pero el cuadro azteca decidió no activarla. “Guede me convenció de ir allá”, contó hace unos días este jugador.

De hecho, literalmente le hizo un queque al argentino, quien en su paso por el fútbol chileno también trabajó en Palestino. Seguramente considera que le cambió la manera de jugar. “Guede fue el mejor entrenador que tuve en mi carrera”, expuso el otrora jugador de Nueva Chicago en DSports Radio.

Fue tal su relevancia en el Puebla que incluso llegó a portar la jineta de capitán. Todo gracias a Guede. “Es un animal desde lo táctico y muy intenso“, manifestó Fedorco. En su derrotero de entrenadores, el jugador cuenta en su bitácora a Julio Vaccari, Hugo Tocalli, Carlos Tevez, Tomás Arrotea, Andrés Montenegro y Alberto Salvaggio, entre otros.

Por cierto, Juan Manuel Fedorco no sólo ensalzó la figura de Guede como entrenador, también se refirió a su condición de refuerzo inesperado para Gustavo Quinteros, quien dirige a Independiente, el club dueño de la ficha del zaguero central.

“Me presentaré a arrancar la pretemporada con Independiente, todavía no hablé con Quinteros”, aseguró Fedorco, quien puede ser muy útil para la última línea del Rey de Copas. Por ahora, los titulares en la zaga central son Sebastián Valdez y Kevin Lomónaco, quien figura como uno de los favoritos a ser transferidos.

Por el momento, en el Rojo todo tiene que ver con la delineación del plantel para el año entrante, pues quedaron eliminados en la fase regular del Torneo Clausura. Fedorco saca su número para ser una nueva variante en Independiente. El tiempo dirá si ese retorno le sirve para sumar la continuidad que encontró con Guede en México.

