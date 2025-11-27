En Independiente de Avellaneda saben perfectamente que habrá trabajo que hacer en el mercado de fichajes y que debido al paso de Gustavo Quinteros por Colo Colo, es probable que algunos jugadores con pasado y presente albo figuren en el radar del Rojo. Como por ejemplo, el zaguero central uruguayo Maximiliano Falcón.

El Peluca fue apuntado por el staff técnico en caso de que se concrete la transferencia de Kevin Lomónaco. O incluso, la de un delantero que salió con polémica del Monumental: Juan Martín Lucero, quien fue ofrecido a la dirigencia del Rey de Copas.

Así lo confirmó Daniel Seoane, el secretario general, quien concedió una entrevista a la radio La Red. Allí reveló varias cuestiones relativas al mercado de fichajes del equipo de Avellaneda, uno de los más grandes de Argentina y todo el continente americano.

Maximiliano Falcón está en la lista de posibles fichajes de Independiente. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Pero también desclasificó varias otras peticiones. Y algunas falsedades, como que Quinteros movió ficha por dos jugadores regalones. Uno que conoció en el Cacique y otro que milita en el plantel adiestrado por Fernando Ortiz, aunque ha estado lejos de cumplir las expectativas.

Las referencias son para Agustín Bouzat, uno de los referentes de Vélez Sarsfield. Y Claudio Aquino, quien fue campeón con Quinteros en el Fortín. A pesar del sinfín de informaciones, ninguno de ellos desembarcará en el estadio Libertadores de América.

Claudio Aquino ya jugó en Independiente de Avellaneda. No volverá. (Getty Images).

Secretario de Independiente reconoce que Quinteros le hará un ¿favor? a Colo Colo

Independiente de Avellaneda buscará algunos jugadores en caso de que salga alguno del plantel que dirige Gustavo Quinteros, quien duró poco más de tres años en Colo Colo. Por eso, conoció varios futbolistas en su paso por Pedrero. Algunos tienen chances de sumarse al Rojo.

Otros no. “Quinteros no nos pidió a Claudio Aquino ni Agustín Bouzat”, contó Daniel Seoane, secretario del Rey de Copas, para desmentir informaciones que prácticamente se daban por hechas en Argentina. Sobre todo la incorporación del Chiqui.

Agustín Bouzat en acción por Colo Colo, donde estuvo una temporada y media. (Felipe Zanca/Photosport).

El dirigente también contó que el club busca renovar al uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, que el Liverpool de Uruguay pretende activar la opción de compra por Nicolás Vallejo y una suerte de imposición para Quinteros con un jugador muy experimentado.

Un referente de la institución. “Queremos que Federico Mancuello renueve y se retire con la camiseta de Independiente. Lo hablaremos con Gustavo Quinteros, es un jugador histórico y uno de los primeros refuerzos de esta gestión”, sentenció Seoane. El tiempo dirá, pues el mercado de fichajes en Argentina abrirá el 14 de enero y cerrará recién el 10 de marzo.