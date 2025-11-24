Claudio Aquino no pudo ser convocado en Colo Colo, pues quedó fuera por suspensión. La ausencia del talentoso volante argentino, quien llegó como refuerzo estelar con un sueldo exorbitante, le sirvió al Cacique para mostrar mucha más dinámica en la zona media.

Así lo sintió también un compatriota del “10” luego de la clara victoria alba ante Unión La Calera en el estadio Monumental por la fecha 28 de la Liga de Primera. “Son cosas del fútbol y la elección de los jugadores. Aquino llegó como figura y no rindió como tal. No le aportó mucho a Colo Colo”, expuso Gustavo de Luca en RedGol.

El ex delantero del Cacique fue muy crítico, aunque de manera global. No sólo con el ex “10” de Vélez Sarsfield, club donde Aquino fue campeón de la mano de Gustavo Quinteros. “También hay que ver la campaña del equipo”, aseguró el trasandino sobre el terrible año del centenario en la institución.

Claudio Aquino lucha un balón ante Lorenzo Reyes de Ñublense. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Pienso lo mismo de (Javier) Correa, que hizo una buena cantidad de goles, pero tampoco fue determinante. Pero menos determinante fue Aquino. Ahora Colo Colo corrió más porque él es un jugador técnico, pero no de mucho desgaste físico. Y el equipo entró con jugadores más jóvenes que corrían mucho más que él”, aseguró De Luca en esta charla con nuestro querido Paulo Flores.

La zona media que dispuso Fernando Ortiz frente a los Cementeros tuvo a Tomás Alarcón acompañado de Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez, autor de un golazo con una definición de mucha calidad para dejar en el camino al portero Jorge Peña y darle tintes de goleada al triunfo colocolino.

De Luca ve fuera de Colo Colo a Claudio Aquino: “No creo que la dirigencia esté conforme”

Que Claudio Aquino vio el partido de Colo Colo desde fuera no era un misterio para nadie. Pero sí era una interrogante saber cómo respondería el equipo. Lo hizo bien. Por si eso fuera poco, esa actuación se refrendó con un elocuente 4-1 frente a los Cementeros.

El enganche trasandino de 34 años ha estado lejos de lo imaginado cuando se confirmó su arribo a Pedrero. “Ya no vale lo que valía antes. Quinteros que lo tuvo y lo conoce seguramente lo quiera tener en Independiente. Pero no vale lo que costaba después de que Vélez salió campeón”, expuso Carlos Gustavo de Luca.

“No es un año perdido, pero no se cumplieron las expectativas sobre él. Colo Colo esperaba mucho más de Aquino, (Javier) Correa y Salomón Rodríguez. No creo que esté conforme la dirigencia con esas contrataciones. El equipo está en la mitad de la tabla, por más que esté clasificando a la Sudamericana, pero que yo recuerde nunca bajaba de los tres primeros puestos”, agregó el bonaerense de 63 años.

Javier Correa, otro que recibió críticas de su compatriota Carlos Gustavo de Luca. (Javier Vergara/Photosport).

Una campaña que da para sacar conclusiones, más allá de los dos partidos por disputar. “El lugar de hoy da para decir que los jugadores que estaban no cumplieron y las figuras que llegaron tampoco. Es todo negativo. Clasificar a la Copa Sudamericana sería, dentro de todos los objetivos, el mínimo”, sentenció el imborrable Carlos Gustavo de Luca, quien participó en la Guerra de las Malvinas cuando era un cadete de River Plate.

