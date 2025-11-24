Fernando Ortiz ha hecho cada vez más familiar su cara para los hinchas de Colo Colo. De hecho, el entrenador pudo conseguir un alza en el juego del equipo, que logró tres victorias consecutivas luego de más de un año sin lograrlo. Esto ocurrió tras la goleada ante Unión La Calera.

Al cabo de aquel encuentro, el Tano Ortiz le dedicó unas felicitaciones a sus pupilos por el juego mostrado en el estadio Monumental. Esas palabras se contrapusieron con las que dijo tras el triunfo contra la Unión Española propiciado por un tiro libre de Tomás Alarcón.

Todo esto lo analizó el periodista Manuel de Tezanos en la edición de Balong Radio de este lunes 24 de noviembre. “Es muy políticamente correcto para declarar, pero me doy cuenta de que tiene una forma para hablar públicamente y para adentro, tiene otra”, aseguró el citado comunicador.

Fernand Ortiz habla con Javier Correa en el partido ante los Cementeros. (Felipe Zanca/Photosport).

“No me lo imagino como un líder débil ni suave. Una cosa es con la prensa y otra, adentro”, aseguró De Tezanos sobre el DT argentino, quien se declaró un acérrimo admirador de Ricardo Gareca. Sobre todo por su manera de enfrentar a los medios de comunicación.

De Tezanos desmenuza la doble cara del Tano Ortiz como DT de Colo Colo

Manuel de Tezanos recordó las declaraciones que dio el Tano Ortiz ante Unión Española, unas palabras que dejaron a más de alguno con cara de duda. Más allá del triunfo, el ex adiestrador del Santos Laguna y el América de México lanzó una frase lapidaria.

“Todo lo que practiqué en la semana no me salió nada. Absolutamente nada, pero se sacó con mucho carácter“, reconoció el otrora zaguero central de Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Una autocrítica que todavía está en la retina de Manoel para desglosar este escenario.

Fernando Ortiz da indicaciones en Colo Colo, que alcanzó tres victorias en fila. (Felipe Zanca/Photosport).

El periodista afirmó que “el equipo mejoró mucho respecto del último partido, cuando fue muy duro con el rendimiento. Muy honesto. Y en una forma diplomática deja cierto contenido. No creo que hable así en la interna”. Hay algunos casos que pueden darle la razón a De Tezanos.

Por ejemplo, la polémica decisión con Esteban Pavez, quien tuvo su tercer partido marginado de las citaciones albas. O los detalles de las indisciplinas que tuvo Manley Clerveaux y que le quitaron chances al haitiano de abrirse paso en el primer equipo durante la parte final de la campaña 2025.

“Me refiero a que veo muy difícil que sea muy correcto en un camarín de fútbol tomando decisiones duras. Creo que es una alabanza”, dijo De Tezanos una vez que supo de este artículo. En efecto, es un elogio para las maneras de manejarse que debe tener un entrenador profesional.

