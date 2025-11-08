En un partido lleno de emoción y polémicas hasta el final, Colo Colo venció 2-1 a Unión Española y dio un paso importantísimo para acercarse a puestos de Copa Sudamericana. Por su parte, los hispanos siguen en zona de descenso.

Pero tras el partido llegaría otra sorpresa, ya que Fernando Ortiz sorprendió a todos los presentes en la prensa con sus declaraciones. Si bien valoró el triunfo, reconoció que estuvo lejos de lo practicado en la semana.

“Hay que sumar de la manera que venimos, buen juego, dos partidos de visita en canchas difíciles. Sacamos el carácter, vamos prendidos para sacar puntos y meternos en la Copa (Sudamericana)“, dijo de entrada.

Su particular crítica en Colo Colo

Fernando Ortiz dejó una frase que dejó marcando ocupado a todos en Colo Colo. Con total sinceridad, el DT les tiró la oreja a sus jugadores, al mismo tiempo que los felicitó por la victoria.

El Tano Ortiz sigue en racha en el Cacique /Photosport

“Quiero resaltar la entrega y el carácter de los jugadores, sobreponerse a situación adversa con un hombre menos. Si queríamos sacar adelante el partido, debía ser como el segundo tiempo. Todo lo que practiqué en la semana no me salió nada, absolutamente nada, pero se sacó con mucho carácter“, confesó.

Pese a eso, el DT tuvo palabras de elogio para Tomás Alarcón y su gol de tiro libre que le dio el triunfo a los albos. Al respecto, aseguró que “no lo habíamos practicado el tiro libre, sabíamos que al arquero le gustaba salir harto”.

“La viveza de Tomás en verlo y nos llevamos una victoria. Había que reponerse con garra, actitud y huevo”, cerró el entrenador, que sumó su segundo triunfo al hilo en Colo Colo.

