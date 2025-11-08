Esteban Pavez remeció a Colo Colo con unas declaraciones que generaron mucho resquemor para el volante central del Cacique, quien reconoció que para él, la institución deportiva más importante de Chile es la Universidad Católica. Algo que disgustó a varios fanáticos albos.

De todas formas, y en plena polémica por esta afirmación del Huesi, el “8” tuvo chances de mostrarse ante Fernando Ortiz. Una nueva oportunidad del Tano, quien cortó al “8” durante dos encuentros. Pero la suspensión de Felipe Méndez le abrió un espacio a Pavez.

Cuando corrían 82 minutos, el DT argentino de Colo Colo mandó al campo de juego al experimentado mediocampista, quien sustituyó al argentino Claudio Aquino en el estadio Santa Laura. En el reducto hispano se apreció un gesto que tuvo Vicente Pizarro.

El nuevo capitán de los albos se sacó la jineta y se la puso en el brazo a Pavez. Algo que se evidenció en las cámaras de TNT Sports, aunque sólo en el plano general en la ajustada victoria colocolina ante la Furia Roja.

Vicente Pizarro le entrega la jineta a Esteban Pavez. (Captura TNT Sports).

Vicente Pizarro devuelve la jineta de capitán a Esteban Pavez en Colo Colo

Hace algunos días, el Tano Ortiz explicó por qué Vicente Pizarro había heredado el brazalete que solía usar Esteban Pavez en Colo Colo. El Vicho le cedió nuevamente la jineta al Huesi, quien terminó el duelo en Independencia como capitán con todas las de la ley.

De hecho, el DT argentino de los albos elogió mucho al Vicho por esa decisión. “Capta el liderazgo, tanto de Arturo como de Esteban y de otros jugadores de experiencia. Quiere aprender. La capitanía está bien destinada”, apuntó Fernando Ortiz, quien celebró otra victoria al mando del Cacique.

Vicente Pizarro comenzó este partido como capitán, pero no terminó como tal. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Esto, cómo no, recuerda aquel incidente en que Pavez no quiso recibir la jineta de manos de Arturo Vidal en una derrota frente al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida. Pero en sentido contrario. Da una señal de unión casi drásticamente opuesta a la que exhibió aquel día el plantel que adiestraba Jorge Almirón.

