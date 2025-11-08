Una polémica jornada ha vivido, al menos en las redes sociales, el jugador de Colo Colo, Esteban Pavez, luego de una entrevista que concedió en el Sifup y que terminó con una polémica frase.

El volante y capitán de los albos manifestó que “la institución más grande es Universidad Católica”, algo que no gustó para nada a los hinchas albos que no le dejan pasar su declaración.

Por lo mismo, las cámaras estuvieron atentas a la llegada del plantel de Colo Colo al estadio Santa Laura, donde esta jornada enfrentan a Unión Española, con Pavez en el banco de suplentes.

Pese a que el encuentro es sin hinchas del Cacique, de igual manera algunos estuvieron en el arribo del plantel albo, donde tuvo un cara a cara con varios simpatizantes.

Esteban Pavez fue solicitado por los hinchas que le pidieron fotos: Foto: Sintonía Alba.

¿Qué le dijeron a Pavez los hinchas de Colo Colo?

Esteban Pavez tuvo un tranquilo arribo al estadio Santa Laura con Colo Colo, donde esta jornada enfrentarán a Unión Española por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

El capitán de los albos fue recibido por un puñado de hinchas que están en Santa Laura, donde le pidieron fotos y hasta saludos grabados, en un ambiente muy lejano a la polémica en redes sociales.

La cámara del medio Sintonía Alba mostró al volante muy relajado compartiendo con los hinchas, dejando completamente de lado la molestia que algunos han manifestado por las redes.

Mira el video:

