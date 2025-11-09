La fecha 27 de la Liga de Primera 2025 sigue con su desarrollo con un partido clave en la zona media entre Huachipato y Audax Italiano, un encuentro que tuvo a Colo Colo muy atento por el resultado final.

Y es que los albos necesitaban que los acereros se hicieran fuertes como locales, ya que un triunfo de ellos dejarían a los audinos al alcance de dos puntos por un lugar en los puestos de copas internacionales del año entrante.

Por suerte para el Cacique las noticias que llegaron desde el CAP no pudieron ser mejores, ya que Huachipato sacó la tarea adelante gracias el triunfo por 2-1 con los goles de Santiago Silva (20’) y de Rafael Caroca (72’). El descuento itálico fue obra de Lautaro Palacios a los 79’.

ver también Javier Correa apaga con bencina la polémica de Esteban Pavez, Colo Colo y Universidad Católica

Colo Colo celebra gracias a Huachipato

Con este resultado Huachipato se afianzó en el noveno lugar con 38 puntos, mientras que Audax Italiano se quedó estancado en 43 unidades en la séptima posición.

Como mencionamos anteriormente, el gran ganador con esto es Colo Colo, que en el octavo puesto se quedó a solo dos unidades de alcanzar a los itálicos y ese séptimo puesto que da pasajes a la próxima Copa Sudamericana 2026.

Colo Colo se acerca a la Copa Sudamericana en la Liga de Primera 2025

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Huachipato

Los acereros volverán a la acción el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre ante Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

ver también ¿Otra vez molesto? La reacción de Fernando Ortiz tras la roja a Jonathan Villagra en Colo Colo

El próximo partido de Audax Italiano

Por su parte los itálicos se verán las caras por esos días ante Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida.