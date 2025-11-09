Si bien sumó tres puntos de oro en su lucha por meterse en copas internacionales, no todo fue alegría en Colo Colo este sábado. El Cacique derrotó a Unión Española en la Liga de Primera, pero terminó el partido con un hombre menos tras la expulsión de Jonathan Villagra.

El defensor vio la tarjeta roja luego de una torpe falta y dejó a su equipo con 10 cuando necesitaban ir a buscar el triunfo. Una situación que no es nueva para Fernando Ortiz, quien golpeó la mesa días atrás por una situación similar.

En el duelo ante Deportes Limache, Sebastián Vegas fue expulsado y se ganó un tirón de orejas de parte del Tano, quien ni lo citó este fin de semana. Es por ello que muchos estaban atentos a lo que pasaría con lo ocurrido con el 2 albo, aunque para su suerte no fue tan duro.

Fernando Ortiz levanta a Jonathan Villagra tras su expulsión en Colo Colo

La tarjeta roja contra Jonathan Villagra anticipaba un nuevo golpe a la mesa en Colo Colo. Con el recuerdo fresco de lo ocurrido con Sebastián Vegas, no eran pocos los que esperaban una parada de carros similar, aunque no ocurrió.

Jonathan Villagra se fue expulsado en Colo Colo, algo que no le gustó mucho a Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz habló tras el partido de lo que lo ocurrido con el zaguero y lo llamó a estar más atento. “Es experiencia. Quiere controlar un balón sabiendo que es muy difícil controlar en ese lugar. Tenía que haber despejado, se lo dije recién, pero bueno“.

En esa misma línea, el técnico de Colo Colo enfatizó en que Jonathan Villagra debe aprender la lección. “Todo es experiencia para un joven que hace las cosas bien“.

La situación complica una vez más al Cacique, que pierde un defensor para otra final rumbo a la Copa Sudamericana. Con Sebastián Vegas cortado sin explicación, queda Emiliano Amor, Bruno Gutiérrez y Daniel Gutiérrez para asumir ese puesto.

Quedará esperar para ver cómo es que planifica Fernando Ortiz lo que viene ante Unión La Calera. Contra los Cementeros debe ganar a toda costa para acercarse a los puestos de clasificación y así dar el golpe en la recta final.

Colo Colo lamenta la expulsión de Jonathan Villagra y deberá arreglárselas para no extrañarlo mucho. El zaguero se había transformado en un pilar del nuevo proceso en el Cacique, lo que deja un vacío importante para la próxima fecha.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

Con su actuación ante Unión Española, Jonathan Villagra llegó a los 22 partidos oficiales en total con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos no tiene goles ni asistencias en los 1.179 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Jonathan Villagra será baja en Colo Colo para la próxima fecha de la Liga de Primera, donde tienen un partido clave. El fin de semana del 23 de noviembre con programación por definir el Cacique recibe a Unión La Calera.

