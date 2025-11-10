Es tendencia:
Atenea se une como DJ a Red Bull Batalla Nueva Historia

Red Bull Batalla: Nueva Historia tiene presencia chilena confirmada, ya que DJ Atenea se suma a Seo2 y Blazzt, que serán parte del evento.

Por Felipe Kaponi

Atenea confirmada como DJ en los 20 años de Red Bull Batalla
Atenea confirmada como DJ en los 20 años de Red Bull Batalla

El sábado 29 de noviembre, las rimas y el pulso internacional del rap llegarán a las calles de Argentina, para celebrar 20 años de historia con un evento sin precedentes. Red Bull Batalla: Nueva Historia aterriza em Buenos Aires con un viaje al pasado y al futuro.

El vínculo entre Red Bull y el freestyle nació en la primera Final Internacional en Puerto Rico en 2005, dos décadas después, se conmemora una larga trayectoria que llevó las rimas e improvisación a distintos escenarios del mundo. En esta ocasión, se reunirán 16 MC’s de distintas nacionalidades que tendrán enfrentamientos legendarios en Tecnópolis, epicentro de la cultura urbana en la región.

Entre los representantes internacionales, Chile estará presente una vez más. En la música, Atenea, quien con dos décadas de experiencia en la escena, será la única DJ femenina encargada de marcar el ritmo y compartirá escenario con:

  • Sonicko (México)
  • Stuart (Argentina)
  • Zone (Argentina)
  • Verse (España)

Atenea fue una de las primeras mujeres DJ de hip-hop en Chile, siendo parte de la evolución en la escena del freestyle nacional. Actualmente, Atenea considera que Red Bull ha cambiado su vida como profesional y estar en la celebración de los 20 años es sumamente significativo.

“Estoy muy contenta de poder ser parte de esto, este año yo también cumplo 20 años como DJ. Siempre he intentado pensar que estoy aquí no por ser mujer, sino por mi esfuerzo”, manifestó.

Los 16 MC’s confirmados

  • Frescolate (Argentina)
  • Exe (Argentina)
  • Fat N (Colombia)
  • Bnet (España)
  • Aczino (México)
  • Arkano (España)
  • Rapder (México)
  • Noult (España)
  • Skone (España)
  • Invert (España)
  • Azuky (México)
  • Hadrian (México)
  • Link One (Puerto Rico)
  • Gazir (España)
  • Sophia (Argentina)
  • Chuty (España)
