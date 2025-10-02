Reverse es tricampeón de Red Bull Batalla en Estados Unidos

Red Bull Batalla, la competición más grande de habla hispana, está recorriendo el mundo, y reclutó a los mejores freestylers de Chile, España, Argentina, Perú y Estados Unidos. Su última parada fue en la cuna del hip-hop, New York, donde el pasado viernes 26 de septiembre se definió como ganador a Reverse tras una ardua competencia que reunió a los 16 mejores talentos del país.

En Brooklyn, los jueces deliberaron en una intensa batalla, donde Reverse se impuso frente a White Caracas, Oner, Jordi Esparzsa, y finalmente se enfrentó con Nico B en la final. Así, Reverse se coronó como el flamante ganador de la Final Nacional Red Bull Batalla EE.UU 2025.

Tras su triunfo, el reconocido freestyler cubano se refirió a su camino hacia la Final Internacional Chile 2026 y sus contendientes: ‘’Voy a intentar dejarme llevar, yo no me preparo, creo que uno tiene que estar mentalmente bien para afrontar un reto como la final internacional (…) Chile es el país más rapero de latinoamérica y habrá gente muy buena”.

“Creo que Teorema y El Menor son muy buenos, me gustaría competir con cualquiera de los dos, tienen una gran habilidad. Yo creo que Teorema es uno de los mejores del mundo y El Menor cuando está en su momento más concentrado, podría decirte que es hasta el mejor del mundo en la actualidad del freestyle contemporáneo’’, sentenció,

LOS CLASIFICADOS

Campeón Internacional → Chuty

Campeón Internacional → Gazir

Podio Internacional → El Menor

Final Nacional Chile → Teorema

Final Nacional España → Bnet

Final Nacional Argentina →Larrix

Final Nacional Perú → Almendrades

Final Nacional Estados Unidos →Reverse

Final Nacional Colombia → 2 de octubre

Final Nacional México →17 de octubre

Torneo de plazas → A confirmar

Final Nacional Sudamérica → A confirmar

Final Nacional Centroamérica → A confirmar