Reverse es tricampeón de Red Bull Batalla en Estados Unidos

Red Bull Batalla, la competición más grande de habla hispana, está recorriendo el mundo, y reclutó a los mejores freestylers de Chile, España, Argentina, Perú y Estados Unidos. Su última parada fue en la cuna del hip-hop, New York, donde el pasado viernes 26 de septiembre se definió como ganador a Reverse tras una ardua competencia que reunió a los 16 mejores talentos del país.
En Brooklyn, los jueces deliberaron en una intensa batalla, donde Reverse se impuso frente a White Caracas, Oner, Jordi Esparzsa, y finalmente se enfrentó con Nico B en la final. Así, Reverse se coronó como el flamante ganador de la Final Nacional Red Bull Batalla EE.UU 2025.
Tras su triunfo, el reconocido freestyler cubano se refirió a su camino hacia la Final Internacional Chile 2026 y sus contendientes: ‘’Voy a intentar dejarme llevar, yo no me preparo, creo que uno tiene que estar mentalmente bien para afrontar un reto como la final internacional (…) Chile es el país más rapero de latinoamérica y habrá gente muy buena”.
“Creo que Teorema y El Menor son muy buenos, me gustaría competir con cualquiera de los dos, tienen una gran habilidad. Yo creo que Teorema es uno de los mejores del mundo y El Menor cuando está en su momento más concentrado, podría decirte que es hasta el mejor del mundo en la actualidad del freestyle contemporáneo’’, sentenció,
LOS CLASIFICADOS
Campeón Internacional → Chuty
Campeón Internacional → Gazir
Podio Internacional → El Menor
Final Nacional Chile → Teorema
Final Nacional España → Bnet
Final Nacional Argentina →Larrix
Final Nacional Perú → Almendrades
Final Nacional Estados Unidos →Reverse
Final Nacional Colombia → 2 de octubre
Final Nacional México →17 de octubre
Torneo de plazas → A confirmar
Final Nacional Sudamérica → A confirmar
Final Nacional Centroamérica → A confirmar