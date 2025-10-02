Clase mundial: la nueva hazaña que alcanza Manuel Pellegrini con Real Betis en la Europa League

Los últimos días el nombre de Manuel Pellegrini ha sonado muy fuerte en el país, por el sueño de contratarlo como el nuevo entrenador de la selección chilena.

El Ingeniero es el mejor DT chileno de todos los tiempos y muchos lo apuntan como un verdadero “salvador” y lo postulan para que lidere el proceso de cara al Mundial de 2030.

Pellegrini nunca ha querido tomar las riendas de la Roja y la opción es ahora o nunca, porque termina contrato a finales de temporada con Real Betis, donde este jueves sumó un nuevo hito.

ver también El otro gran milagro que se tiene que dar para que Manuel Pellegrini llegue a la selección chilena

Real Betis logra un triunfazo en la Europa League

Real Betis logró un nuevo logro en el arranque de la campaña, porque sumó una victoria clara por 2-0 ante Ludogorets en Bulgaria, por la segunda fecha de la fase de liga de la Europa League.

El equipo del DT chileno fue a ganarle al único invicto del fútbol búlgaro, ya que se impuso gracias al gol de Giovani Lo Celso (31′) y el tanto en contra del español Son (53′).

Real Betis ganó en Bulgaria ante Ludogortes. Foto: Real Betis

Publicidad

Publicidad

Real Betis sumó su primera victoria en el certamen continental y llegó a cuatro puntos, por lo que empieza a ganar terreno en el torneo europeo.

El equipo de Pellegrini ahora se concentrará en la Liga de España, torneo en el que este domingo se medirá ante Espanyol en Barcelona desde las 13:30 horas de Chile.

ver también Las condiciones que pide Manuel Pellegrini para llegar a la selección chilena: “Debe haber…”

La tabla de posiciones de la Europa League

Publicidad