Universidad de Chile volverá a la acción contra Palestino el lunes 13 de octubre, por la fecha 24 de la Liga de Primera. Después, los azules recibirán el 23 de este mes a Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Y en Argentina los granates ya palpitan el duelo contra los azules, o mejor dicho, la llave de semifinales, convencidos de que se instalarán en la final del torneo y levantarán el trofeo continental.

Así lo manifestó el lateral izquierdo de Lanús, Sasha Marcich, quien en el programa Pasión Deportiva manifestó que “uno siempre quiere más, ya pensamos en la semifinal, lo que es la copa, ya pensamos en pasar la semifinal, llegar a la final y ser campeones“.

Lanús mira a la U como papita pal’ loro: ¿Serán campeones de la Copa Sudamericana?

“¿Si nos vemos como posibles campeones? Obvio que sí, nos tenemos una fe bárbara. Creo que tenemos un gran plantel, no sé si hay otro equipo mejor que nosotros, te soy sincero. Nos sentimos con confianza y obviamente que somos candidatos“, complementó.

La colosal confianza de Lanús, próximo rival de la U en semifinales de la Copa Sudamericana.

El jugador del equipo dirigido por el ex DT de la U, Mauricio Pellegrino, sentenció que “estoy contento por todo el esfuerzo, creo que sentíamos que lo merecíamos. Sufrimos contra Fluminense, pero cuando terminó el partido fue una alegría inmensa pasar“.

Cabe recordar que la U se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar sin goles contra Alianza Lima en Perú e imponerse 2-1 en la revancha de Coquimbo.

La ida entre Universidad de Chile y Lanús se jugará el jueves 23 de octubre, mientras la revancha en Argentina está pactada para el jueves 30. El ganador de la llave disputará la gran final frente a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli o Independiente del Valle.