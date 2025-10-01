Universidad de Chile está en semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Alianza Lima y espera la llave contra Lanús por el paso a la gran final del segundo torneo continental de clubes de la Conmebol.

Y el enfrentamiento contra Alianza no estuvo exento de polémica, con una deleznable actitud del entrenador del equipo peruano, el argentino y ex jugador de Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito.

Es que en medio de una revancha caliente, con la derrota de Alianza en Coquimbo y la clasificación azul, Pipo Gorosito se burló de lo vivido por los hinchas de la U en Avellaneda, tras la barbarie orquestada por hinchas de Independiente y la policía argentina.

La burla de Gorosito a la U y la reacción de Conmebol

“Un señor de barba de acá cargó, qué se yo; y un flaco alto, no sé si es el presidente, no sé quién es, dijo: Váyanse para casita. Un desubicado. Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina“, manifestó el DT de Alianza.

Pipo Gorosito puede pagar su burla a Universidad de Chile.

Desde la Conmebol ya abrieron un expediente contra Universidad de Chile por las faltas durante la llave de cuartos de final ante Alianza, pero de igual manera hicieron lo propio contra Gorosito, que arriesga multa o castigo deportivo.

En específico, la Conmebol acusa al DT argentino de los peruanos de incumplir los Artículos 8,1 y 11.2 literal c), d) y p) del Código Disciplinario de la Conmebol. Artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2025.

Es decir, el organismo del fútbol sudamericano deja presente que Gorosito pasó a llevar el protocolo que sanciona el uso indebido de símbolos, banderas, pancartas o mensajes en el estadio que promuevan odio, discriminación, racismo, xenofobia o cualquier forma de violencia, contrarios a los principios de la Conmebol.