Universidad de Chile se metió en semifinales de la Copa Sudamericana y Alianza Lima se despidió eliminada por los azules. Tras el duelo, el entrenador de los peruanos y ex mediocampista de Universidad Católica, Néstor Raúl Gorosito, dejó Coquimbo con polémica.

Según argumentó el adiestrador argentino, tras bambalinas “un señor de barba, de los jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco… un señor de barba de acá, cargó, qué se yo. Un flaco alto, que es el presidente o no sé quién es, me dijo: váyanse para casita. Un desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina“.

Y un campeón de Copa Sudamericana 2011 con la U no dejó pasar la reacción del Pipo y le entró con todo. Para Marcos González, el entrenador aún tiene heridas abiertas que no sanan y recelo del Chuncho por su paso por la UC.

“Responde un poco a la calentura de él por haber perdido con Universidad de Chile, de tener esta espinita clavada de cuando él era jugador. Le pasó en Católica dos años seguidos“, dijo Lobo del Aire a BolaVIP Chile.

ver también La grave y desubicada acusación de Néstor Gorosito a funcionario de U de Chile: “No andamos…”

“Gorosito no quería jugar contra la U, quería ganar por secretaría”

Agregó que “ahora no quería enfrentarse a la Universidad de Chile porque sabía que podía quedar afuera por lo que la U juega y trató, de todas maneras, en cada conferencia de prensa, como que decía que la U no merecía estar ahí, que la U merecía ser castigada con mayor severidad“.

El Lobo del Aire le responde a Gorosito por desubicado comentario tras la clasificación de la U a semifinales de Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

“Él quería ganar por secretaría. No se le dio y después cuando pierde, bueno, es para él volver a revivir toda esa angustia que le pasó como jugador cuando perdió los títulos con la Católica contra la U“, complementó.

Marcos González expone que “uno no puede hacer mucho frente a las declaraciones de otras personas, sino que simplemente las puede criticar o tratar de entender”.

ver también “Llorosito”: campeón con U de Chile se burla sin piedad de Gorosito, Alianza Lima y hasta U Católica

“Pero en este caso, yo lo que veo es que la trae hace rato contra Universidad de Chile. Cuando era jugador, le dolió. Ahora que queda afuera como entrenador, le vuelve a doler más“, sentenció el ex defensa de la U.

Publicidad