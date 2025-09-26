Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

La grave y desubicada acusación de Néstor Gorosito a funcionario de U de Chile: “No andamos…”

Néstor Gorosito acusa a un funcionario de U de Chile por provocar al plantel de Alianza Lima, pero sacando a colación la barbarie de Avellaneda.

Por Miguel Gutiérrez

La grave acusación que hizo Néstor Gorosito a un funcionario de Universidad de Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa grave acusación que hizo Néstor Gorosito a un funcionario de Universidad de Chile.

U de Chile venció a Alianza Lima por 2-1 en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Néstor Gorosito quedó fuera del torneo continental.

Sin embargo, el técnico argentino de los Íntimos de la Victoria hizo una grave acusación que involucra a uno de los funcionarios del cuadro azul.

El margen de lo deportivo, y de analizar la derrota, el DT de Alianza Lima se refirió a un conato que se vivió en el interior del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tras el encuentro.

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

ver también

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

La grave acusación de Néstor Gorosito a un funcionario de la U con desubicado comentario

En conferencia de prensa post eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile, el exjugador de Universidad Católica planteó, primero, el trámite del partido.

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

ver también

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

“Tuvimos algunas ocasiones, sin ser claras. Fue por empuje. Por ahí el resultado refleja lo que fue el partido, pero fue muy parejo. Encontraron el gol. Tuvimos como para empatar. Teníamos mucha ilusión y nos ganaron”, comentó.

Néstor Gorosito hizo una grave acusación tras la derrota de sus pupilos a manos de Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Néstor Gorosito hizo una grave acusación tras la derrota de sus pupilos a manos de Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Luego, vino la acusación por parte de Néstor Gorosito a un funcionario, que si bien no lo identificó, dio una descripción de la situación.

“Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco. Un señor de barba nos dijo “váyanse para casita”, un desubicado”, señaló el técnico de los Íntimos.

Más tarde, aludió de manera poco afortunada a lo que pasó con Universidad de Chile tras la barbarie de Avellaneda ante Independiente por los octavos de final.

Publicidad
Matías Sepúlveda preocupa a toda la Universidad de Chile: nueva lesión activa alarma

ver también

Matías Sepúlveda preocupa a toda la Universidad de Chile: nueva lesión activa alarma

Nosotros no andamos diciendo que mostraron el culo en Argentina. No sé quién es. Si es un directivo, tiene que apaciguar. No tiene que incentivar a la violencia. En el partido pasaron bien, allá no tuvieron problemas. Fue innecesario”, cerró.

Lee también
Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U
U de Chile

Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U

En Argentina calientan la vuelta de U de Chile por la Sudamericana
U de Chile

En Argentina calientan la vuelta de U de Chile por la Sudamericana

Herrera apunta a detalle de la U en la Sudamericana: “Da para ilusionarse”
U de Chile

Herrera apunta a detalle de la U en la Sudamericana: “Da para ilusionarse”

Elogios: el veloz Assadi se ganó a la prensa peruana en la U contra Alianza
U de Chile

Elogios: el veloz Assadi se ganó a la prensa peruana en la U contra Alianza

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo