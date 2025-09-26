U de Chile venció a Alianza Lima por 2-1 en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto de Néstor Gorosito quedó fuera del torneo continental.

Sin embargo, el técnico argentino de los Íntimos de la Victoria hizo una grave acusación que involucra a uno de los funcionarios del cuadro azul.

El margen de lo deportivo, y de analizar la derrota, el DT de Alianza Lima se refirió a un conato que se vivió en el interior del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, tras el encuentro.

ver también U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

La grave acusación de Néstor Gorosito a un funcionario de la U con desubicado comentario

En conferencia de prensa post eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile, el exjugador de Universidad Católica planteó, primero, el trámite del partido.

ver también Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

“Tuvimos algunas ocasiones, sin ser claras. Fue por empuje. Por ahí el resultado refleja lo que fue el partido, pero fue muy parejo. Encontraron el gol. Tuvimos como para empatar. Teníamos mucha ilusión y nos ganaron”, comentó.

Néstor Gorosito hizo una grave acusación tras la derrota de sus pupilos a manos de Universidad de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, vino la acusación por parte de Néstor Gorosito a un funcionario, que si bien no lo identificó, dio una descripción de la situación.

“Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco. Un señor de barba nos dijo “váyanse para casita”, un desubicado”, señaló el técnico de los Íntimos.

Más tarde, aludió de manera poco afortunada a lo que pasó con Universidad de Chile tras la barbarie de Avellaneda ante Independiente por los octavos de final.

Publicidad

Publicidad

ver también Matías Sepúlveda preocupa a toda la Universidad de Chile: nueva lesión activa alarma

“Nosotros no andamos diciendo que mostraron el culo en Argentina. No sé quién es. Si es un directivo, tiene que apaciguar. No tiene que incentivar a la violencia. En el partido pasaron bien, allá no tuvieron problemas. Fue innecesario”, cerró.