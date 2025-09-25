Es tendencia:
Matías Sepúlveda preocupa a toda la Universidad de Chile: nueva lesión activa alarma

Universidad de Chile supera a Alianza Lima en el primer tiempo del duelo de revancha. Sin embargo, perdió a una de sus grandes figuras está temporada.

Por Felipe Pavez Farías

La U pierde a Mati Sepúlveda por lesión muscular
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLa U pierde a Mati Sepúlveda por lesión muscular

Universidad de Chile se hace fuerte de local. En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez pegó primero y abrió el marcador ante Alianza Lima. Lo que acerca a los azules a la semifinal de Copa Sudamericana

Cuando recién se jugaban los primeros cinco minutos de partido, Lucas Assadi ganó en velocidad y con preciso remate puso el 1-0 para el Romántico Viajero. Tras ello, siguió dominando el encuentro sin mayores complicaciones. 

Pero la tranquilidad se acabó en el minuto 31 con la lesión de una de las figuras del plantel azul en este 2025. Esto trató de Matías Sepúlveda que por problemas musculares tuvo que salir antes del termino del primer tiempo. 

¿Qué le pasó a Matías Sepúlveda?

Lo que preocupó ya que el formado en O’Higgins se llevó las manos a la cara en clara señal de la gravedad de lesión. Es que en está temporada ha sido una constante sus molestias y que ya se arrastran desde agosto con mayor frecuencia. 

La sorpresa fue total hasta en el banco de suplentes, por lo que Felipe Salomoni tuvo que saltar de inmediato a la cancha. Mismo cambio que se realizó en el duelo de ida en el Estadio Matute. 

Además el golpe lo sintió Universidad de Chile ya que perdió a uno de los especialistas por las bandas. El “Tucu” fue quien habilitó a Assadi y había sido pieza clave por el ataque en el sector izquierdo. Ahora queda esperar los exámenes para conocer la magnitud de la lesión y si podrá estar en las semifinales que serán en octubre. 

