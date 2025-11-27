Universidad de Chile tendrá un partido muy importante ante el campeón Coquimbo Unido. Claro que para este encuentro, no podrán contar con una de sus principales figuras.

El Romántico Viajero lucha por clasificar a la Copa Libertadores en el 2026, para lo cual el duelo ante los Piratas es clave. Los Azules necesitan ganar para seguir en zona que da pasajes a la competición internacional. Además, quieren cortar la racha ganadora de los dirigidos por Esteban González.

La sensible baja de Universidad de Chile

Si bien Coquimbo Unido ya es el campeón del fútbol chileno y en estricto rigor, no se juegan nada, los del norte están motivados con romper un increíble récord: mayor cantidad de victoria seguidas en la Liga de Primera. Con 16 triunfos consecutivos, están igualados con la marca de Universidad de Chile 1964.

El Romántico Viajero, además de luchar por el cupo a la Copa Libertadores, tendrá la oportunidad de cortar la racha de los Piratas y mantener intacto el registro establecido por el Ballet Azul. Más motivación imposible para el plantel que dirige Gustavo Álvarez.

Claro que Universidad de Chile tendrá que lamentar una importante baja para el encuentro ante Coquimbo Unido, esto debido a una sanción. Se trata de Matías Sepúlveda. El Tucu fue expulsado ante O’Higgins por doble amarilla, situación que consideraron exagerada desde los Azules.

Por lo anterior, en el Bulla tenían esperanza que el Tribunal de Disciplina revisara la sanción a Sepúlveda, sobre todo la segunda cartulina amarilla puesta por el árbitro Franco Jiménez. Sin embargo, desde la entidad de la ANFP ratificaron el castigo y el Tucu no podrá decir presente contra los Piratas. Felipe Salomoni sería su reemplazante.

Tucu Sepúlveda no estará ante los Piratas. Imagen: Photosport

El partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido será el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este será el último encuentro como local del Romántico Viajero en la temporada 2025.