Pronósticos Deportes La Serena vs Palestino: los Árabes necesitan ganar para clasificar a la Copa Sudamericana

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes La Serena vs Palestino por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Deportes La Serena y Palestino se medirán este sábado 29 de noviembre en el Estadio La Portada, en la penúltima fecha del Campeonato Nacional. Será la última presentación de los Granates en su casa esta temporada.

Aunque matemáticamente aún tienen chances de perder la categoría, es poco probable que eso ocurra, ya que todos los equipos que están por debajo en la tabla deberían ganar sus dos partidos. El cuadro árabe, por su parte, sí se juega tres puntos cruciales en su lucha por ingresar a las copas internacionales: marcha sexto con 45 unidades y, de conseguir un triunfo, asegurará su cupo a la Copa Sudamericana.

En la previa del partido, nuestro analista te otorga tres pronósticos destacados para que consideres a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Deportes La Serena vs Palestino

Ambos equipos anotarán: Si 1.72 Rango de goles: 2-3 2.00 Anotará en cualquier momento: Junior Marabel 3.10

Antes de elegir tus selecciones para este duelo, siempre es útil revisar qué casa de apuestas ofrece mejores condiciones para tus jugadas. Por eso, comparar bet365 vs 1xBet mediante la guía de RedGol te permitirá entender con claridad cuál plataforma se ajusta mejor a lo que buscas.

Los dos conjuntos marcarán

En seis de las últimas siete presentaciones de Deportes La Serena, contado sus compromisos en el Campeonato Nacional y la Copa Chile, hubo goles de los dos equipos.

En los recientes ocho duelos de Palestino en el torneo, ambos conjuntos anotaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.72 en bet365

Una tendencia clara para La Serena y Palestino

En seis de los recientes ocho cotejos de los Granates, las estadísticas señalaron que hubo dos o tres tantos en el marcador. Este dato se repitió en los ocho duelos previos de los Árabes.

A su vez, el último juego entre ambos, en la fecha 14 de la Liga de Primera, hubo tres anotaciones.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Marabel entró en racha goleadora una vez más

Junior Marabel anotó dos goles en sus últimos tres partidos. También registra dos asistencias en sus cinco compromisos más recientes.

El delantero paraguayo de 27 años tiene 13 tantos en el 2025 con el Tino Tino: ocho en la liga, uno en la Copa Chile y cuatro en la Sudamericana.

Anotará en cualquier momento: Junior Marabel – 3.10 en bet365

Cuotas en Deportes La Serena vs Palestino

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Deportes La Serena vs Palestino: últimos partidos