Universidad de Chile sufrió un duro revés de cara al partido con Coquimbo Unido. Este duelo no solo sufrió la modificación de estadio, sino que también de su horario.

El Romántico Viajero enfrentará a los Piratas en uno de los encuentros más destacados de la 29° fecha. Los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren dar un nuevo paso hacia la Copa Libertadores y además, de paso cortar una increíble racha de 16 triunfos seguidos de su rival.

El cambio de horario de la U vs Coquimbo

En primera instancia, el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido se iba a jugar el lunes 1 de diciembre. Sin embargo, el encuentro fue cambiado para el martes 2 para que el Bulla pudiera contar con el Estadio Nacional luego de la realización de la Teletón.

Sin embargo, y según informa Radio Cooperativa, desde el IND decidieron no prestarle el recinto de Ñuñoa a los Azules debido a que la cancha quedará en malas condiciones tras el cierre de la cruzada solidaria. Por esta razón, ahora el León tendrá que ser local en el Estadio Santa Laura.

ver también ¿Posible refuerzo? Delantero que hizo sufrir a U. de Chile en la Sudamericana quedará libre

Claro que el traslado a Independencia no es la única modificación que sufrió. Resulta que el partido también tuvo cambio de hora de acuerdo a la Delegación presidencial: pasó de ser a las 20:00 horas, a adelantarse a las 18:00 horas. Esto complica la asistencia, por ser en jornada laboral.

El aforo será de 18.000 mil personas y no habrá venta de entradas para hinchas visitantes. Se espera que en las próximas horas Universidad de Chile informe sobre el proceso de venta de los boletos, donde gran parte de las localidades se irán para los abonados.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile venció a O’Higgins en la última fecha. Imagen: Photosport

En conclusión, Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido este martes 2 de diciembre a las 18:00 horas, en el Estadio Santa Laura. El Romántico Viajero juega su último partido como dueño de casa, fuera de su casa habitual.