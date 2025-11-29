Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido en el cierre de la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera, este martes 2 de diciembre, con polémica. De partida, la fecha ya da luces que las cosas no anduvieron con normalidad.

Es que los azules habían privilegiado jugar en el Estadio Nacional, pese al cierre de la Teletón que se llevará a cabo este domingo en el recinto de Ñuñoa, pero el duelo fue programado para el lunes. Por razones más menos lógicas, se corrió para el martes.

Sin embargo, finalmente los azules no podrán ejercer su localía en el estadio que tradicionalmente ocupan como casa y desde el Chuncho dispararon furiosos.

“Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional”, publicaron desde Universidad de Chile. Los dardos apuntaron al ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

En conversación con BolaVip Chile, el histórico ex delantero de la U, Héctor Hoffens, sumó duros dardos contra la autoridad, dando a entender que el ministro, y ex jugador de Colo Colo, perjudicó arbitrariamente a los azules por ser identificado con los albos.

Héctor Hoffens le da duro al ministro Jaime Pizarro por “colocolino” en medio de la nueva polémica en la U por el Estadio Nacional.

“Qué pena, qué pena que un partido tan importante dependa de un puesto tan distinguido como el del ministro de Deportes. ¿Y la gente está pintada? la autoridad debe ocuparse de la seguridad, comodidad y todo lo que sea para el público. Pero lamentablemente está pasando esto”, dijo Hoffens.

El ídolo azul sentenció “que mal que haya gente que todavía no esté de acuerdo con las políticas de unirse y de pacificar más el deporte. Él siempre ha sido un jugador que fue identificado plenamente con el color blanco. Tiene que ser así, pero es lamentable, y es lamentable no sólo por la U, sino por todo el deporte chileno”.

Cabe recordar que la U está en pelea por el Chile 2 a Copa Libertadores con Universidad Católica. Un tropiezo azul ante El Pirata campeón puede significar llegar a la última fecha sin opciones al objetivo.

