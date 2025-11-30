Es tendencia:
¿Se dará? El único DT con que Rodrigo Contreras podrá quedarse en Universidad de Chile

El delantero finaliza su préstamo con los azules ahora en diciembre, por lo que se hace muy difícil su continuidad. Sin embargo, hay un pequeño en escenario en que se podrá dar su renovación.

Por Patricio Echagüe

© Photosport.Tucu Contreras termina su préstamo en Universidad de Chile.

Universidad de Chile está a solo un par de partidos de bajar el telón de este 2025 y, con esto, comenzar a planificar el próximo año. Son varias las decisiones que deben tomar los azules en ese sentido, sobre todo por el importante recambio que sufrirá su actual plantel.

Esto lo decimos porque son varios los que terminan contrato, sobre todo en delantera. Jugadores como Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra y Rodrigo Contreras finalizan su vínculo, por lo que habrá que ver qué pasa con ellos a la hora de negociar.

Uno de los más complicados es el Tucu Contreras, quien ha estado lejos de tener números descollantes en esta temporada y por largos pasajes ha sido un suplente más que otra cosa. Sin embargo, su continuidad en la U podría sellarse en caso de producirse un escenario bastante específico.

El DT con que Rodrigo Contreras seguirá en la U

De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, las opciones de que el Tucu siga en el club crecerán ante una eventual salida de Gustavo Álvarez como entrenador. ¿El motivo? Puhttps://redgol.cl/tema/francisco-meneghinies porque uno de los candidatos para nuevo DT lo querría en el equipo.

Rodrigo Contreras ha convertido diez goles con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Hablamos de Francisco Meneghini, actual estratega de O’Higgins y que es uno de los que corre con ventaja para ponerse el buzo azul. Paqui conoce bastante bien a Contreras tras dirigirlo en Everton y por lo mismo se la jugaría por su continuidad en el bulla en caso llegar a dirigir.

Cabe recordar que Contreras pertenece a Deportes Antofagasta y para que siga en la U los azules deben pagar 1.450.000 dólares por el 70% de su pase.

Los números de Rodrigo Contreras en la U

Desde su arribo al cuadro azul el atacante de 29 años ha jugado un total de 39 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, seis en Copa Chile, seis en Copa Sudamericana, cinco en Copa Libertadores y una en la Supercopa. Lleva diez goles anotados y dos asistencias en 1.499 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

