Leonardo Véliz habló con Deportes en Agricultura. Al ex jugador histórico y otrora entrenador de Unión Española lo contactaron para analizar el doloroso descenso de los hispanos, pero en un giro sin señalización terminó haciendo bolsa, mal, a Arturo Vidal.

Cuando abordaba la crisis institucional de la Unión, el Pollo lanzó que: “estamos equivocados en esta sociedad decadente y putrefacta en todo sentido, donde los valores se han distorsionado. Cuando me hablan de Vidal que ganó dos Copas América, o que jugó en el Barcelona… fue reserva“, dijo Leonardo Véliz.

El Pollo agregó pasándose un pueblo que “en el Bayern sí, en la Juventus, pero en sus últimos equipos viene en declive. Era un gran reserva, como el buen vino que le gusta. Entonces, a Vidal a mí no me lo vengan a poner entre lo mejores jugadores del fútbol chileno”.

Véliz ácido contra Vidal: “defectos y enfermedades patológicas”

“Si yo tuviera un hijo chico ahora le diría que no viera a Vidal, porque es un mal ejemplo en todo, aunque me digan que estos jugadores vienen de La Legua. Pero no vinieron a esta tierra a darnos lecciones de conducta, ética ni moral“, complementó.

Pollo Véliz le dio durísimo a Vidal.

Dejando atrás otro pueblo, el Pollo añadió que “los transforman en íconos e ídolos. Y estamos equivocados, porque en las casas inculcamos valores y admiramos a estos que hacen samba y canuta con todos sus defectos y enfermedades patológicas“.

El ex Colo Colo explica que “Vidal jugó en los grandes equipos porque calzó con un representante que si inventaban una liga en Marte lo ponía allá. Yo no digo que su carrera fuera un desastre, no. Al principio, pero después contemos: Barcelona, Flamengo, Paranaense, el Inter… ¿Qué pasó? nada”.

“Después acá lo traen en helicóptero y lo dejan en un estadio lleno, lo suben al caballo y le ponen una capa. Eso es de un país bananero. Yo lo dije del principio: Vidal no puede llegar a Colo Colo porque va a podrir el camarín“, sentenció el porteño de 80 años.