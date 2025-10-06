Los más recientes dichos de Arturo Vidal sobre la actualidad de la Selección Chilena, el trabajo de Nicolás Córdova como entrenador y la opción que Manuel Pellegrini se haga cargo del proceso rumbo al Mundial 2030, causaron fuerte revuelo.

Y como ocurre cada vez que el “King” saca la voz, aparece su más grande detractor como Leonardo Véliz, leyenda de Colo Colo y otrora entrenador de selecciones juveniles, que en conversación con RedGol lo llamó a silencio y respetar los rangos.

Pollo Véliz responde a Vidal por ataques a Pellegrini y Córdova

Sobre lo primero que entregó su parecer fue sobre la opinión del volante albo quien afirmó que Manuel Pellegrini “no es el indicado” para asumir en la Selección Chilena, a quien llamó “un neófito del fútbol” por atacar al “Ingeniero”.

“Si piensan en él, bienvenido sea frente a todos los incrédulos que no creen en su capacidad. Qué más puede demostrar en sus tantos años que lleva en Europa y con equipos de segunda categoría como el Betis, el Villarreal, el Málaga, los llevó a copas internacionales como la Europa League, la Champions, estuvo en Manchester City, Real Madrid, qué más?”, afirmó.

Ante los dichos de Vidal sobre Nico Córdova de que “no está preparado para asumir la Selección“, Véliz prefirió no prestarle atención al señalar que “no quiero decir más de él, porque estoy en la onda pro-proceso, pro-jugadores capacitados, pero cada vez que abre la boca, se equivoca“.

No quiere la vuelta de la Generación Dorada

Otra de las declaraciones que dejó el Rey es que “lo indicado sería tener un nexo entre ex futbolistas, cuerpo técnico y dirigentes“, lo que se tomó como una propuesta para que los bicampeones de América puedan regresar a la Selección Chilena.

Al respecto, Véliz mandó a callar a Vidal. “Basta de promesas, eso hay que dejárselo a los políticos“, sostuvo el “Pollo” para luego afirmar que “el único que puede volver a la Selección es Alexis Sánchez, el único, no hay otro más, y lo demuestra al 100% en Europa”.