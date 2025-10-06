Arturo Vidal habló sobre Nicolás Córdova, donde le bajó el pulgar a su trabajo como DT de la selección chilena adulta. Sin embargo, hace algún tiempo opinaba totalmente distinto.

Córdova por estos días está siendo muy cuestionado por su trabajo en La Roja Sub 20. El equipo juvenil no ha mostrado un buen rendimiento y el entrenador se ha enfrentado con los medios de comunicación por las ya célebres “métricas” a la hora de analizar el juego de la selección.

La vuelta de chaqueta de Arturo Vidal

Arturo Vidal comentó el presente de Nicolás Córdova, donde aseguró que este no debe ser el nuevo entrenador de La Roja adulta, además de criticar el juego de la Sub 20 en la presente Copa del Mundo que se juega en el país.

“No me gusta. No está preparado para una selección de un país (…) No hay una idea, no hay una forma de atacar, una forma de defender”, indicó el King en TNT Sports. Claro que esta opinión dista bastante de lo que había señalado en el pasado Vidal.

ver también El potente respaldo de Lucas Assadi a Nicolás Córdova en la Roja: “Lo que hace en la semana…”

En el 2023, en la previa al estreno de Córdova en la selección adulta ante Ecuador, tras la renuncia de Eduardo Berizzo, el jugador de Colo Colo había alabado las condiciones del DT. “Me gusta. Tiene una buena chance. No he seguido mucho su carrera, pero sí ha estado en fútbol de Primera División, fue a Qatar (…). Los entrenamientos que he visto de él ahora en la selección, me han gustado, lo ha hecho bien“, indicó Vidal en Twitch.

En aquella ocasión, Arturo Vidal pidió que La Roja tuviera un DT chileno. Por esta razón, candidateó a Jaime García y apoyó el trabajo de Nico Córdova. “Los jugadores están contentos y eso es importante. Espero que le vaya bien en Ecuador, que será muy difícil. Merece su respeto. Es una persona que tiene su recorrido y quién sabe si puede seguir en la selección. Ojalá le vaya bien y siga, o más bien que venga otro entrenador nacional”, cerró.

Publicidad

Publicidad

A Vidal no le gusta Nicolás Córdova. Imagen: Photosport

¿Qué cambió entre 2023 y 2025? Los resultados de Nicolás Córdova con la selección juvenil y la adulta no han sido buenos. Además, Arturo Vidal también terminó quedando de lado tras el interinato del ahora cuestionado entrenador.