Nicolás Córdova vive horas claves en la selección chilena. Tras quedar agónicamente como segundo en el Grupo A, ahora buscará dar el batacazo con la Roja en el Mundial Sub 20. Esto debido a que este martes se mide ante México en el comienzo de los octavos de final.

Sin embargo, su proceso ha sido más que complicado. Es que comenzó de gran forma con el triunfo ante Nueva Zelanda. Pero las caídas frente a Japón y Egipto, complicaron su proceso. Incluso los cruces con la prensa, y el uso de las métricas, generaron los primeros cuestionamientos.

A tal punto que se indica que ha perdido terreno en estos días por la campaña en el Mundial. Lo que hasta pone en duda su continuidad al mando de la selección.

El tema es que una de las grandes figuras del fútbol chileno, y que asoma como parte del recambio, entregó un inesperado apoyo hacia Nicolás Córdova. Lo que sorprendió especialmente a los hinchas que cuestionaban la llegada del adiestrador a los propios jugadores.

¿Qué dijo Lucas Assadi de Nicolás Córdova?

Esto tiene relación a Lucas Assadi y sus dichos sobre Nicolás Córdova en la selección. “Es momento de nuevos jugadores y empezar un nuevo proceso. Ojalá se parta de la mejor forma ya con este partido ante Perú”, recalcó a TNT Sports sobre el partido que se avecina este 10 de octubre frente a los del “Rimac”.

Pero eso no fue todo. Es que el volante de Universidad de Chile, en la pasada fecha de Eliminatorias solo alcanzó a jugar 29 minutos entre los partidos contra Brasil y Uruguay.

Sin embargo, respaldó de principio a fin al adiestrador nacional y marcó una importante diferencia con otros adiestradores como Ricardo Gareca. “Los partidos en el Mundial Sub 20 han estado parejos. A mí me gusta como entrena. Se pueden dar o no los resultados, pero lo que hace en la semana, que no lo ve la gente, lo hace muy bien”, enfatizó el “ninja azul”.

Incluso Assadi abordó la posible llegada de Manuel Pellegrini, pero que mientras no ocurra se debe respetar a Córdova en el cargo. “Todos saben lo que es (Pellegrini) como entrenador. Sería un honor que llegue. Pero ahora estamos con Nico Córdova y con el profe Miranda, que lo conozco desde la U”, cerró el “10”.

