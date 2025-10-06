Este fin de semana la Primera B regresó con todo, donde Deportes Antofagasta sufrió una dura caída contra Curicó Unido por 2 a 0, lo que los alejó de los primeros lugares de la tabla. En ese contexto, tras el encuentro, Luis Marcoleta, el DT del equipo, lanzó un inesperado palito a Nicolás Córdova, DT de la Roja Sub 20.

El equipo de Antofagasta se ubica en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 37 puntos, quedando a 9 puntos de Universidad de Concepción, el puntero de la Primera B. Tras la dura derrota, el DT, Luis Marcoleta, conversó con los medios y señaló: “Yo no les voy a hablar de métricas”.

“Antofagasta jugó muy mal, me cuesta encontrar explicaciones. Veníamos bien preparados, con optimismo y estamos con unos signos de interrogación de qué nos pasó. Cuando uno no responde a las expectativas, tiene que asumir todas las críticas, uno está para eso. No soy bueno para justificarme, prefiero asumir responsabilidades”.

Luis Marcoleta habló sobre la derrota de Antofagasta y tiro inesperado palito a Córdova/Photosport

Las declaraciones de Nico Córdova tras la derrota de Chile vs Egipto

Luego de la caída del equipo, que logró la clasificación a octavos de final del Mundial de Sub 20, por número de tarjetas amarillas, Córdova comentó: “Yo respondí que tengo otras métricas. Si la gente quiere hacer leña de eso, qué puedo hacer. Yo siempre respondo de fútbol y con argumentos”.

ver también ¡Peor que Gareca! Las horribles métricas de Nicolás Córdova no dan por ninguna parte

“No quiero polemizar más. Se han dicho tantas cosas, se ha escrito tanta cosa, hay tanta gente que opina… Yo solo doy mi opinión. Ustedes son periodistas y yo entrenador, obvio que tengo una visión distinta. Agradezcan y valoren que hay un técnico chileno como yo que habla de fútbol y con argumentos”.

Publicidad

Publicidad

Agregando que “la realidad es que otra vez fallamos en la definición. Ellos se jugaron sus chances y ahora veremos qué pasa con las diferencias”.

“Tuvimos innumerables ocasiones y lamentablemente nuestro ‘9’ no está en gracia. Hay que levantarlo y aprender a pasar los momentos. Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos”.