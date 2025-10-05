En el regreso de la Primera B hubo varios partidazos. En tierra derecha para conocer a un nuevo campeón, Universidad de Concepción dio un paso gigante para ilusionarse con la corona.

Luego de casi un mes, la categoría de plata del fútbol chileno volvió a tener el balón rodando. Solo restan cuatro jornadas para que finalice el torneo, por lo que cada encuentro es clave en distintas definiciones, ya sea por el título, la Liguilla o el descenso.

U. de Concepción ilusiona, Wanderers decepciona

Una de las sensaciones de la temporada ha sido Universidad de Concepción. El equipo que dirige Cristián Muñoz ha realizado un campañón y así lo refleja tabla, donde son líderes con 46 puntos, aventajando por 1 unidad a su más inmediato perseguidor, Deportes Copiapó.

El Campanil de “La Nona” venció por 2-1 a Unión San Felipe y se mantuvo en lo más alto. Si bien la ilusión es enorme para regresar a la máxima categoría del fútbol chileno, también son conscientes de la distancia es de solo 1 punto y que al mínimo error, Copiapó les puede quitar la cima. El León de Atacama derrotó por 1-0 a Recoleta.

El equipo que ha ido decepcionando es Santiago Wanderers. Los Caturros estaban en la lucha por el título, pero pareciera que de un momento a otro se les acabó la bencina. Llegaron a cinco partidos sin ganar y en esta fecha igualaron ante el colista, Santiago Morning. Se estancaron en el 5° lugar con 40 puntos.

U. de Concepción derrotó por 2-1 a Unión San Felipe. Imagen: Photosport

En la parte baja, entre los que luchan por no descender e irse a la “C”, Curicó Unido tuvo un gigante alivio. De la mano de Damián Muñoz, los Torteros festejaron en Antofagasta al derrotar por 2-0 a los Pumas. De esta manera, subieron al 13° puesto con 27 puntos.

En la siguiente fecha, la 27°, destaca el partido que animarán Deportes Copiapó ante San Marcos de Arica, otro de los animadores del torneo. Los Bravos del Morro están en el 3° lugar con 42 puntos, por lo que puede ser su última oportunidad para luchar por el título. Universidad de Concepción por su parte recibirá a Curicó Unido.

Tabla de posiciones de la Primera B

