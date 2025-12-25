Carlos Caszely emocionó a sus seguidores en vísperas de Navidad, al compartir un profundo y sentido mensaje en memoria de su esposa fallecida, María de los Ángeles Guerra.

Y es que durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, el histórico del fútbol chileno realizó un posteo en su cuenta de Instagram con una foto que estaba acompañada de un mensaje cargado de emoción, recordando la celebración con su mujer.

En la fotografía se puede ver a ambos abrazándose y sonriendo frente a un árbol de Navidad, emotiva imagen que transmite el amor y felicidad en la pareja.

Junto a la imagen, Caszely agregó un breve mensaje, pero profundamente conmovedor: “Hace 4 años y parece que fue ayer”, frase que no tardó en generar numerosas reacciones entre seguidores.

Carlos Caszely honra a su esposa en vispera de Navidad – @carloscaszely vía Instagram

“Lo queremos mucho, Don Carlitos. Un abrazo a su dolor eterno”, Un abrazo, ídolo”, “Ud. Trasciende los colores Don Carlos. Hombre íntegro y de valores. Saludos desde la vereda del frente”, son algunos de los mensajes.

También se hicieron presente futbolista y figuras del espectáculo:

La historia de amor de Carlos Caszely

Cabe recordar que la pareja se casó en noviembre de 1973, luego de un año de relación, y juntos formaron una familia con cuatro hijos: Claudia, Bárbara, Valerie y Piero.

Compartieron cinco décadas de vida en común, hasta que María de los Ángeles Guerra, falleció en febrero de 2022 producto de un cáncer en la columna vertebral.

Desde ese momento, el exfutbolista ha honrado constantemente su memoria, especialmente en fechas tan significativas como la Navidad, cuando los recuerdos, el amor y la ausencia se hacen más intensos.