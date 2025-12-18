Colo Colo tiene la necesidad de reforzar el puesto de centrodelantero para el 2026. La urgencia de sumar goles está latente en el Monumental, sobre todo luego del fiasco que terminó siendo el uruguayo Salomón Rodríguez, ya sea como competencia o acompañante de Javier Correa arriba.

Uno de los nombres que en los últimos días ha tomado fuerza en ese sentido es el de Damián Pizarro. El atacante formado en casa viene de un año y medio donde prácticamente no ha jugado nada, por lo que la opción de relanzar su carrera en el Cacique para ser bastante tentadora.

Todo dependerá de si Fernando Ortiz quiere o no la vuelta del jugador para el 2026. Es el argentino quien tiene la última palabra al respecto, ya que la intención del canterano de volver está y por parte de la dirigencia también.

Caszely analiza el posible regreso de Pizarro a Colo Colo

Una voz autorizada para analizar esta opción en el Cacique es la del Carlos Caszely, quien en charla con RedGol aseguró que “es algo que tiene que decidir el entrenador, quien debe tener bien claro como es el rendimiento de Damián. Dependerá mucho de lo que diga Ortiz”.

Damián Pizarro buscará relanzar su carrera en Colo Colo tras una muy mala primera experiencia en el fútbol europeo.

“Pizarro es un jugador joven todavía y tiene mucho que aprender. Si el DT lo quiere sería bueno que venga, porque le queda mucho camino aún”, agregó el Rey del Metro Cuadrado.

El canterano albo lleva un año y medio sin poder consolidarse en Europa. En el Udinese apenas disputó tres compromisos en la temporada 2024/25, mientras que en el Le Havre jugó solo dos partidos en este 2025/26. En ninguno de estos dos ciclos pudo si quiera anotar un gol.

Cabe recordar que el Cacique también tendría abrochado el fichaje de Matías Fernández Cordero, quien llegaría desde Independiente del Valle. Se espera que este viernes queden oficializados ambas opciones en la reunión de directorio de Blanco y Negro.