Las palabras que Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP, expresó en charla con Radio Europa Beat no dejaron a nadie indiferente. Y uno de los personajes a los que le hizo “tiraera” fue a su antecesor, el ex candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls.

“Él habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Juegos Panamericanos“, señaló el calerano, quien además le sacó en cara la Copa América del 2015. “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan“, añadió.

Ante estos dichos de Jadue, se le consultó a Mayne-Nicholls en Radio ADN por su opinión de los mismos, y en su respuesta dejó en claro cómo toma las declaraciones del ex dirigente involucrado en el FIFA Gate.

Mayne-Nicholls le responde sin asco a Jadue

Al consultarle al periodista por estas palabras, sostuvo que “yo no le contesto a delincuentes“, para luego agregar que “él no está en Estados Unidos de vacaciones, está porque cometió delitos”.

“Mientras no devuelva todo lo que robó al fútbol chileno, no le contesto“, fue la expresión que Mayne-Nicholls tuvo ante los potentes dichos que esgrimió Sergio Jadue.

Finalmente, se le consultó al ex funcionario FIFA por la gestión de Pablo Milad en la ANFP, y aseguró que “siempre se pueden hacer cosas mejores, pero tampoco es que todo haya sido horrendo. Hay cosas que deberían llenar de orgullo al país”.

¿Cómo le fue a Harold en las elecciones presidenciales?

Mayne-Nicholls formó parte de la primera vuelta en busca de llegar al Palacio de La Moneda y finalizó en la sexta posición general con un total de 163.105 votos, es decir, el 1,26 por ciento de las preferencias.