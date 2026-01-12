Han pasado casi dos meses desde su fracaso en las Elecciones Presidenciales y Harold Mayne-Nicholls reapareció en la prensa para hablar de lo que fue su candidatura. Ahí, reveló una importante deuda que tiene.

El periodista y expresidente de la ANFP obtuvo apenas un 1,26% en la primera vuelta de las elecciones, lo que lo dejó en una deuda bancaria cercana a los 300 millones de pesos. Ahora, abordó eso en LUN.

“Son los costos de esta aventura electoral. El sistema de préstamo, en este caso del BancoEstado, se da en la medida de las expectativas que tiene la institución sobre las diferentes candidaturas. Obviamente, a mí me prestaron menos que a Evelyn Matthei, pero es lógico”, mencionó.

“He tenido conversaciones con el banco. Claro que sería ideal que me condonaran parte de la deuda, pero eso no parece posible. Pero he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldar esa deuda”, dijo.

“Necesito que me den un plazo y pagaré toda la deuda”, dice Harold Mayne-Nicholls

“En síntesis, solo necesito que me den un plazo y pagaré toda la deuda que generó mi candidatura“, reveló Harold Mayne-Nicholls, quien también respondió si valió la pena su aventura en las Elecciones Presidenciales.

“Yo creo que sí. Soy de los que piensa que hay tres maneras de enfrentar los problemas: haciéndose el leso, reclamando o tratando de hacer algo. Mi forma es la tercera”, respondió.

“Mi candidatura surgió luego de Santiago 2023. Vi que, tras un momento de orgullo y unidad, no se aprovechó todo lo vivido y Chile volvió a ser un país dividido entre buenos y malos, fachos y zurdos, con descalificados de uno y otro lado. Eso es lo que me incentivó a presentarme. Por eso mi lema era que queríamos devolverle el alma a Chile“, cerró.