A tres semanas de que inicie la Liga de Primera, se encendieron las alarmas en Coquimbo Unido. Es que el pasado martes surgió la información de un interés de U de Chile para fichar a su gran joya.

“El extremo por izquierda de 23 años, Benjamín Chandía, está en la mira de Universidad de Chile para sus siguientes desafíos”, reportó el medio Bolavip Chile. Por eso, en tierra pirata salieron al paso rápidamente.

El delantero canterano elegido como el mejor jugador joven en la pasada Gala Crack del fútbol chileno está contemplado en el equipo de Hernán Caputto. Por esa razón la respuesta fue rápida y lapidaria en el puerto.

¿Benjamín Chandía a U de Chile?

Desde el puerto pirata informaron que por ahora no hay opción de que Benjamín Chandía parta de Coquimbo Unido a U de Chile. El mejor jugador joven del fútbol chileno está en modo aurinegro y listo para el desafío de Copa Libertadores.

“El rumor de Benjamin Chandía a la Universidad de Chile, que salió… Hablando con ambas partes, niegan una negociación y alguna oferta”, reportó Manuel Rojas, de Solo Deportes, en la región de Coquimbo.

Pese a eso, la misma fuente reconoció sobre el caso entre el delantero pirata y la U que “es un jugador que interesa, pero hoy está muy lejos del CDA y firme en el Complejo Las Rosas”.

Por ahora, Chandía sigue siendo jugador de Coquimbo y una de las amplias opciones que tiene Hernán Caputto en ofensiva. Por su parte, en U de Chile siguen barajando opciones para el ataque de Francisco Meneghini.