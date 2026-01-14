Alan Saldivia cumplió su sueño de irse a jugar a Brasil. Este miércoles el defensor fue presentado oficialmente como jugador de Vasco da Gama, dejando atrás un centenario para el olvido junto a Colo Colo.

El zaguero era uno de los jugadores apuntado a destacar en un año histórico, pero terminó lesionado y con un nivel muy por debajo al acostumbrado. No obstante, pese a todo lo malo que pasó, el uruguayo saca lo mejor.

Y es que en su presentación en el fútbol brasileño, el defensor fue consultado por el 2025 que tuvo en el Estadio Monumental. Ahí sorprendió con una autocrítica que no le gustó mucho a los hinchas albos.

Alan Saldivia le saca lo positivo al terrible centenario de Colo Colo

Colo Colo tuvo un centenario muy lejos del que esperaban y con jugadores que mostraron un nivel pobre para lo que prometieron. Alan Saldivia fue uno de ellos y ahora, luego de su traspaso a Vasco da Gama, saca conclusiones de lo ocurrido.

Alan Saldivia dijo que, más allá del desastre, sacó lecciones del centenario de Colo Colo. Foto: Photosport.

“En lo personal, creo que el 2025 como grupo y como jugador no fue lo mejor para todos. No se nos dio lo que buscábamos, que era algo grupal. No me tocó solo a mí, es parte del juego y hay que hacerse fuerte. Nos tocó aprender mucho” comenzó señalando.

Pero una parte de su autocrítica no cayó muy bien en los hinchas de Colo Colo, ya que aseguró que le sirvió. “Ahora tengo otras experiencias vividas y ya un poco con más crecimiento en lo personal. Me hizo bien a pesar de lo difícil del momento, te hace fuerte y mejor para lo que viene”.

Alan Saldivia dijo que tiene claro el lugar al que llega. “En el club no hay otra expectativa que salir campeón, te lo pide el club y la gente. Tenemos todo el grupo con el objetivo de salir campeón. Jugaré donde me diga el profe, trataré de ayudar desde donde me toque“.

Finalmente, el zaguero reveló que conversó con Arturo Vidal y Carlos Palacios sobre lo que es jugar en Brasil. “Hablé un poco con ellos, es verdad, me dijeron que el fútbol de acá era muy rápido y decisivo en momentos donde la pelota vuelta rápido. Sí me dijeron que es fuerte, tengo que prepararme para eso. Soy joven y lo puedo hacer“.

Alan Saldivia deja atrás a Colo Colo y comienza su aventura en Vasco da Gama. El defensor tendrá un año más que intenso en 2026, donde deberá responder al interés que mostró el club durante un año por llevárselo.

