Colo Colo salta a la cancha en su primer partido oficial del 2026: el Cacique enfrenta a Olimpia de Paraguay en el primero de los amistosos agendados por el torneo internacional de pretemporada, la Serie Río de La Plata.

Cabe recordar que hace unos días Colo Colo, el entrenador Fernando Ortiz ya paró equipo en un amistoso interno a puertas cerradas en el Complejo Deportivo del Sifup, en Pirque, con goleada ante la sub 20 alba.

Colo Colo y Ortiz al primer amistoso del año: Olimpia en Montevideo, Uruguay.

Asimismo, Colo Colo agendó un nuevo amistosos de pretemporada en Montevideo: contra Nacional el 24 de enero. Además de Olimpia por la Serie Río de La Plata se medirá contra Alianza Lima y Peñarol.

Minuto a minuto: Colo Colo vs. Olimpia: