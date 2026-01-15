Es tendencia:
Colo Colo

Minuto a minuto: Colo Colo estrena la pretemporada 2026 contra Olimpia en la Serie Río de La Plata

Primer partido de Colo Colo 2026: los albos inician su participación de pretemporada en la Serie Río de La Plata con amistoso contra Olimpia en Montevideo.

Por Diego Jeria

Colo Colo enfrenta a Olimpia: el Cacique 2026 se estrena en la Serie Río de La Plata.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo enfrenta a Olimpia: el Cacique 2026 se estrena en la Serie Río de La Plata.

Colo Colo salta a la cancha en su primer partido oficial del 2026: el Cacique enfrenta a Olimpia de Paraguay en el primero de los amistosos agendados por el torneo internacional de pretemporada, la Serie Río de La Plata.

Cabe recordar que hace unos días Colo Colo, el entrenador Fernando Ortiz ya paró equipo en un amistoso interno a puertas cerradas en el Complejo Deportivo del Sifup, en Pirque, con goleada ante la sub 20 alba.

Colo Colo y Ortiz al primer amistoso del año: Olimpia en Montevideo, Uruguay.

Colo Colo y Ortiz al primer amistoso del año: Olimpia en Montevideo, Uruguay.

Asimismo, Colo Colo agendó un nuevo amistosos de pretemporada en Montevideo: contra Nacional el 24 de enero. Además de Olimpia por la Serie Río de La Plata se medirá contra Alianza Lima y Peñarol.

Minuto a minuto: Colo Colo vs. Olimpia:

Formación confirmada de Olimpia

Así alinearán los paraguayos ante Colo Colo: formación confirmada.

Camarín listo del tricolor Colo Colo

Colo Colo vestirá ante Olimpia su camiseta roja, azul y blanca, correspondiente a su tercera indumentaria.}

Así luce el camarín ya listo del Cacique en Montevideo:

Dónde ver el amistoso de Colo Colo

El amistoso de Colo Colo contra Olimpia en la Serie Río de la Plata 2026 contará será transmitido por TV en vivo a través de la señal de ESPN 5.

De forma online por streaming podrás ver el encuentro a través de Disney+ en su plan premium.

ESPN 5
VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
Claro:177 (SD) – 477 (HD)
Entel: 218 (HD)
Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
TU VES: 516 (SD)

Los datos del partido

Colo Colo enfrenta a Olimpia en su primer amistoso del año este jueves 15 de enero desde 21:00 horas de Chile. El encuentro se desarrollará en el estadio Luis Franzini, en Montevideo, Uruguay.

Los refuerzos de Colo Colo 2026

Colo Colo tiene por ahora tres caras nuevas. Los albos ya presentaron oficialmente a Matías Fernández Cordero, Javier Méndez y Joaquín Sosa como fichajes para la presente temporada. Pensando en los próximos días, en Blanco y Negro siguen buscando un centrodelantero.

Colo Colo ya palpita el amistoso

Colo Colo ya realizó el trabajo de activación en el hotel de concentración, antes de tomar rumbo al estadio.

Probable formación de Colo Colo

Durante la semana la noticia potente en Colo Colo fue la intención del entrenador Fernando Ortiz de utilizar a Arturo Vidal como defensa. Y todo apunta a que el King será el líbero de la zaga alba.

La probable formación del Cacique está integrada por Fernando de Paul al arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Erick Wiemberg; y Claudio Aquino en mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ataque.

Comenzamos la previa

¡Colo Colo abre el 2026! Bienvenidos redgoleras y redgoleros. El Cacique hace su estreno en la pretemporada enfrentando a Olimpia de Paraguay, en Uruguay, por la Serie Río de La Plata. Acompáñanos en la espera del duelo y durante el partido con el marcador y relatos minuto a minuto.

