Si bien el plantel está en Uruguay enfocado en la cancha, en Colo Colo las cosas están lejos de estar tranquilas. El fallido regreso de Damián Pizarro al Cacique ha causado un quiebre en la interna, con un polémico nombre involucrado.

La negociación parecía cerrada para que el atacante volviera al país, pero a último minuto todo se frenó. O más bien lo frenaron en el Estadio Monumental, ya que el jugador, Udinese y hasta Fernando Felicevich lo daban por seguro.

El agente no quedó contento luego que en la dirigencia, pero especialmente Aníbal Mosa y Daniel Morón, no le contestaran más el teléfono. Una situación que ha provocado un quiebre en las relación, la que estaba activa con varios traspasos en los últimos días.

Colo Colo le clava el visto a Fernando Felicevich por Damián Pizarro

Damián Pizarro parecía tener todo listo para volver, pero Colo Colo lo dejó con las ganas. El Cacique canceló el retorno del delantero y dejó en suspenso su carrera en un giro que provocó, entre otras cosas, un distanciamiento con Fernando Felicevich.

El frustrado regreso de Damián Pizarro provocó un quiebre en las relaciones con Fernando Felicevich. Foto: Le Havre.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado contó detalles de lo que pasó en la interna. “Yo no sé hoy cómo está la relación. Buena no, en ningún caso, entre la dirigencia de Colo Colo, pero particularmente con Aníbal Mosa y la gerencia deportiva, con Fernando Felicevich. Todo por Damián Pizarro“.

“Me parece que hay una molestia muy grande, tenían todo listo, en Udinese manejaban la información de que jugaría en Colo Colo y no han tenido ninguna comunicación. No digo quebrada, pero no es tan fluida, particularmente con Mosa y Morón“, añadió.

Esto se ha hecho evidente ante las constantes charlas entre ambas partes por la serie de salidas. “Hasta acá llevaban bien la relación con Cortés, Pizarro, falta lo de Cepeda que es el principal nombre. Seguramente hoy uno puede pensar que se quede Cepeda por el plantel, pero económicamente están en economía de guerra“.

Finalmente, el reportero albo enfatizó en que las cosas no están nada de bien entre la dirigencia y el representante. “La relación distante apunta a la negociación“.

Damián Pizarro provoca un quiebre importante en Colo Colo. El delantero ahora busca un nuevo destino pero con el Cacique ya fuera de la lista de opciones en 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras la dirigencia está cerrando al 9, Colo Colo sólo se enfoca en conseguir un triunfo en su primer partido del año. El Cacique arranca el 2026 enfrentando a Olimpia en la Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas.