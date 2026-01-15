Colo Colo no se queda quieto y puede tener importantes novedades en las próximas horas en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. En las últimas horas se conoció que el Cacique tiene listo a su próximo 9, pero esto también le deja un problema importante.

Si bien Maximiliano Romero está a nada de llegar al Estadio Monumental después de su paso por O’Higgins, en el Eterno Campeón todavía piensan en otro puesto a reforzar: el arco. La teleserie de Brayan Cortés le dejó claro a Fernando Ortiz que necesita un nombre para presionar a Fernando De Paul, pero la cosa se puso cuesta arriba.

Esto, ya que el arribo del nuevo centrodelantero agotaría los cupos de extranjeros disponibles para el 2026. Ante esto, el Tano tendría que conformarse sólo con jugadores chilenos en ese puesto, donde hay una opción que suena hace rato.

Colo Colo obligado a traer un arquero chileno al quedarse sin cupos de extranjeros

Colo Colo celebra la llegada de un nuevo centrodelantero pero con un dolor de cabeza inmediato. El Cacique, por pedido de Fernando Ortiz, ha pensado en traer un arquero más a sus filas para así mandar a préstamo a Eduardo Villanueva para que tome ritmo.

Fernando Ortiz quería un arquero con nombres extranjeros, pero Colo Colo le complicó los planes solo. Foto: Photosport.

No obstante, la inminente contratación de Maximiliano Romero le complicaría mucho los planes al Tano. Esto, ya que sólo podría contratar a un guardameta chileno, algo que no estaba en sus prioridades.

Desde hace varias semanas que algunos nombres han estado rondando en el Estadio Monumental, todos ellos extranjeros. Esteban Andrada y Sergio Romero han sido ofrecidos, aunque no se ha logrado avanzar por ninguno de ellos y mucho menos ahora que gastarían sus cupos de extranjeros.

La situación obligaría a Colo Colo a pensar en jugadores locales para el puesto. Ahí el nombre de Jaime Vargas de Deportes Recoleta viene sonando hace rato, aunque no hay mayores avances. Matías Dituro, nacionalizado chileno, es otra de las cartas, pero su arribo involucraría un gasto que hoy dolería mucho darse.

Por ahora, la pretemporada del Eterno Campeón se lleva adelante con tres jugadores en ese puesto: Fernando De Paul, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira. La idea es que, una vez esté listo el 9, se pueda avanzar en este tema para llegar a un acuerdo con el DT, quien dejó en claro que le gustaría reforzar la zona.

Colo Colo se hace una encerrona solo en el mercado de fichajes para buscar un nuevo arquero. El Cacique deberá tomar una importante decisión para un año en el que, pese a no tener competencia internacional, tiene la obligación de ser campeón para borrar el pésimo centenario que le dieron a los hinchas.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras piensan en un arquero, Colo Colo pone la mira en su primer amistoso de la temporada 2026. El Cacique se verá las caras con Olimpia en la Serie Río de La Plata este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas.