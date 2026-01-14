Colo Colo tenía todo listo para ir a disputar su primer amistoso de pretemporada cuando una noticia sacudió todo. Justo antes de viajar a Uruguay rumbo a la Serie Río de La Plata, el Cacique lamentó la baja de uno que asomaba como titular: Jeyson Rojas.

En la práctica de este miércoles en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz probó la oncena que parará ante Olimpia de Paraguay. El ex lateral de Deportes La Serena era uno de los elegidos, pero un llamado de emergencia lo obligó a cambiar los planes.

La situación no sólo dejó al Tano sin uno de los hombres que quería ver en acción, sino que también dejó muchas dudas en los hinchas. Unas que el propio jugador aclaró entregando una gran noticia a nivel personal.

Jeyson Rojas celebra la llegada de su segundo hijo justo antes del amistoso de Colo Colo

Jeyson Rojas no pudo viajar con el plantel de Colo Colo rumbo a Uruguay y fue por una razón más que especial. Justo antes de subir al avión el lateral celebró la llegada de su segundo hijo.

Jeyson Rojas no viajó con Colo Colo por el nacimiento de su segundo hijo. Foto: Instagram.

El ex Deportes La Serena partió del Monumental a la clínica en la que se encontraba su pareja dando a luz. Una situación que ambos hicieron pública en sus redes sociales, donde anunciaron la llegada del bebé.

“El segundo mejor día de mi vida“, dijo la novia del lateral en una imagen donde salen los cuatro juntos. Sin duda una noticia que alegra a Jeyson Rojas y una familia que se agranda cada vez más.

Por ahora, se desconoce si es que el plan es que se sume de inmediato a la pretemporada de Colo Colo en Uruguay. Con tres partidos por disputar y uno este mismo jueves 15 de enero desde las 21:00 horas ante Olimpia, podría perderse parte importante del trabajo antes del inicio de la Liga de Primera.

Fernando Ortiz tendrá que encontrarle un reemplazante para el duelo de este jueves. Jonathan Villagra asoma como la principal carta, aunque juveniles como Víctor Campos y Nicolás Suárez presionan para ser considerados.

Jeyson Rojas celebra la llegada de su segundo hijo y espera que venga con la marraqueta bajo el brazo por el bien de Colo Colo. El lateral recibe una gran noticia en el inicio de un año en el que buscará una revancha personal con el Cacique.

¿Cuáles fueron los números de Jeyson Rojas en 2025?

Jeyson Rojas regresó a pelear una camiseta de titular en Colo Colo luego de haber disputado un total de 24 partidos oficiales con Deportes La Serena en la temporada 2025. En ellos aportó con 1 gol y 4 asistencias en los 2.504 minutos que cumuló dentro del campo de juego.