Colo Colo no siempre ha empezado el año con el pie derecho en los últimos tres ciclos futbolísticos. Sus primeros partidos, aunque sean amistosos o de pretemporada, han sido un termómetro claro de la intensidad. Desde duros tropiezos en Argentina hasta triunfos ajustados por penales. Ahora llega el esperado estreno ante Olimpia.

En 2023, el primer desafío del año fue un amistoso de pretemporada ante Racing Club en Argentina. Este terminó con un global adverso de 2-1 para el Cacique tras dos encuentros cortos: un 1-1 inicial y un 1-0 para Racing en el segundo compromiso. Un duelo donde Colo Colo mostró poco fútbol y fue superado por el equipo trasandino. Gustavo Quinteros era el DT albo.

Ya en 2024, el primer partido fue por la Serie Río de la Plata ante Rosario Central en Montevideo. El Cacique igualó 0-0 en los 90 minutos, pero se impuso 4-3 en la tanda de penales, logrando así una victoria en su debut del año bajo el mando de Jorge Almirón.

En 2025, el Cacique inició el año también en la Serie Río de la Plata. Esta vez enfrentando a Peñarol de Uruguay, con un duelo que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario con gol de Arturo Vidal para los albos, aunque el partido quedó marcado por los polémicos 11 cambios que quería hacer el club uruguayo durante el partido.

Colo Colo entrenando para enfrentarse a Olimpia este 2026

Arranque de 2026 con examen internacional

Y ahora, en 2026, Colo Colo debuta oficialmente el año enfrentando al paraguayo Olimpia por la Serie Río de la Plata el 15 de enero a las 21:00 horas. Duelo programado en Montevideo que marcará la primera prueba de la temporada antes de entrar en competencias nacionales.

Si se compara la trayectoria reciente, el arranque de 2023 fue difícil, el 2024 trajo un triunfo ajustado, 2025 comenzó con un empate caliente, y ahora 2026 promete un examen de alto nivel ante Olimpia para sentar precedentes de cara a una temporada con expectativas altas en el Cacique.

Estos primeros partidos del año, aunque no siempre valgan puntos, han ofrecido señales claras de los estados anímicos y tácticos del Cacique antes de que realmente arranquen los torneos oficiales.