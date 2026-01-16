Fernando De Paul volvió a ser protagonista con Colo Colo, esta vez no solo por lo futbolístico. Tras su destacada actuación ante Olimpia, el ex Universidad de Chile se robó todas las miradas por un particular y distendido cruce que animó con el comediante e influencer uruguayo Julio Shulay Cabrera.

Todo ocurrió al término de la definición a penales, instancia en la que De Paul selló su gran actuación al atajar dos lanzamientos. Fue en ese momento cuando el portero albo fue interrogado por el comediante, quien además ejerce como reportero del show digital ‘Dame Pelota’, espacio que aborda el fútbol con un tono satírico.

ver también Fue figura ante Olimpia: el cambio que hizo Fernando de Paul en Colo Colo y que pocos notaron

El propio influencer inició el video confesando haber quedado completamente descolocado al ver que De Paul le hablaba en pleno momento de máxima tensión: “¿Vas a atajar un penal y me hablas a mí?”, le reclamó entre risas, a lo que el arquero argentino-chileno respondió con total naturalidad: “No, estaba bien. Quería atajar rápido para que nos fuéramos rápido”, señaló.

Pero el intercambio no quedó ahí. Ante la sorpresa del comediante, quien insistió con un “¿Querías que te fuera a esperar al aeropuerto? ¿Qué me dijiste detrás del arco?”, fiel a su estilo, el “Tuto” fue más allá y lanzó una frase que sacó carcajadas al charrúa y dejó claro el sentido de pertenencia que siente actualmente por el conjunto de Macúl: “Esperas a todos y no nos esperas a nosotros. Colo Colo es, no es cualquier cosa…” , disparó, en alusión a que el comunicador no los había ido a recibir al aeropuerto el día de su llegada al país oriental.

El diálogo continuó con bromas y confesiones futboleras. Incluso, De Paul reveló que escuchó una indicación desde atrás del arco antes de uno de los penales… y que hizo exactamente lo contrario: “Te escuché justo cuando me dijiste y me tiré para el otro lado”, comentó.

Finalmente, el momento cerró con un tono aún más relajado: el arquero aceptó ponerse el gorro del periodista y , entre risas, posó para la foto , sellando un episodio distendido en el postpartido.

Publicidad

Publicidad

El video fue subido a la cuenta de Instagram del propio humorista y también a la del certamen Serie Río de La Plata, donde rápidamente se volvió viral y superó los 1.200 ‘me gusta’.