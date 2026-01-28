Hay formas de hacerse famoso que no son agradables. Algo así le pasó a Cristian Zavala, delantero de Colo Colo que pateó un penal horrible en la Serie Río de La Plata y terminó siendo un viral mundial.

Para más remate, el delantero albo se fue cojeando hasta el final de la cancha y terminó tumbándose en el suelo, mostrando señales de dolor. Lo peor fue, entonces, que tras la horrible ejecución, se lesionó.

Son siete semanas las que estará afuera Cristian Zavala, tras su horrendo blooper. Casi dos meses en los que no verá acción en un Colo Colo al que le urge un extremo, tras la salida de Cepeda.

Desconfían de la lesión de Zavala

Fue todo muy raro. Se tiró al piso en señal de dolor, pero muchos creyeron que era una manera de pasar la vergüenza, tras la ejecución bochornosa ante el portero de Peñarol. Pese a ello, luego los doctores albos confirmaron lo peor.

Pero, para Juan Cristóbal Guarello hay cosas raras de por medio. El periodista se preguntó a viva voz, en La Hora de King Kong, sobre la veracidad de lo que le ocurrió al extremo de Colo Colo.

“¿Dónde está el parte médico? ¿Por qué no hay parte médico de parte de Colo Colo? ¿Esto es simplemente información? ¿Hay exámenes?“, se preguntó el periodista, como queriendo dejar claro lo raro en el tratamiento del tema por parte del Cacique.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Será el sábado 31 de enero cuando Colo Colo inicie su camino en la Liga de Primera 2026. Lo hará ante el equipo que fue su bestia negra en 2025, Deportes Limache. El duelo está programado para las 12.00 horas de aquel día.