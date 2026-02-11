“¿Es conocido en Chile?”: Periodista argentino arremete contra Juan Cristóbal Guarello por polémica declaración

Una nueva polémica se registró en los programas online de Youtube. Esto debido a una particular declaración del periodista Gustav Salvestrini y que de inmediato desmintió Juan Cristóbal Guarello.

Todo comenzó con el comunicador trasandino que en una de sus tantas apariciones en Picado TV aseguró que Martín Palermo fue mucho mejor delantero que Ronaldo. Lo que para el argentino fue “un facto” y que rápidamente se viralizó en sus redes.

Declaración que Guarello no dejó pasar y de inmediato combatió dicha fake news. “Hay un hu… en Argentino medio guatón y chascón, que dice que Palermo fue mejor que Ronaldo. La gente se lo cree este tipo de declaraciones. Yo te voy a decir que Iván Zamorano, que fue goleador en el Real Madrid y jugó un Mundial, fue mejor que Palermo”, recalcó en la Hora de King Kong.

¿Qué dijo Gustav Salvestrini sobre Juan Cristóbal Guarello?

El tema es que la declaración del periodista chileno llegó este miércoles a su colega trasandino que respondió fiel a su estilo. “¿Pero este tipo es conocido en Chile?”, lanzó de entrada en Picado TV.

Salvestrini respondió a Guarello en Picado TV

Tras escuchar los dichos de Guarello, Salvestrini replicó sin tapujos. “Pueden poner el video con subtítulos, no entendí nada. ¿Cuántas Champions ganó Ronaldo? Palermo hacia goles sin querer. Les hizo goles a todos. Es el mejor 9 de la historia. A Zamorano no lo conoce nadie”, recalcó.

En el debate incluso apareció César Luis Merlo que entregó un dato clave sobre la discusión. “Guarello es un tipo conocido en Chile, tiene voz y una carrera de más de 20 años. No como Gustav que tiene cinco minutos de fama”, expresó.

A lo que Gustav Salvestrini decidió apagar la polémica con bencina. “Yo no tengo fama, yo soy la fama. Cuándo quiera voy a Chile y lo domo. Lo que sí estoy gordo, porque tengo que bajar cuatro kilos jajajá”, sentenció.