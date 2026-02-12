Clemente Montes está viviendo un complejo inicio de año en Universidad Católica. El delantero fue expulsado por agredir a Fausto Grillo en el duelo ante Deportes Concepción y estará dos fechas castigado tras la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En el intertanto y pensando en lo mejor para su carrera fue que en las últimas horas llegó un más que especial consejo para el atacante. Y es que para que encuentre su mejor versión, hay quienes creen que sería bueno que cambie de puesto en la cancha.

Así lo siente Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa La Hora de King Kong afirmó que Montes tiene todo lo necesario para ser un lateral derecho que incluso puede ser titular en la selección chilena.

Guarello pide que Clemente Montes sea lateral derecho

El periodista aseguró que “para mí, Montes podría ser el lateral derecho de la selección chilena. Tiene todo para ser un gran latera: maneja la banda, tiene velocidad, tiene potencia y tiene marca. Como puntero o delantero, no es tan efectivo y no genera tantas ocasiones de gol”.

“Como lateral podría ser uno extraordinario. Con otro entrenador más jugado o abierto a la experimentación, como Fernando Carvallo, ya lo habría probado”, agregó.

Guarello asegura que Clemente Montes sería un gran lateral derecho. | Foto: Photosport.

Para cerrar Guarello lanzó que “Carvallo transformó en lateral a Tupper y Caté, y eso que Caté era un puntero neto. Para mí Montes podría ser un tremendo lateral derecho”.

Los números de Clemente Montes en Católica

Desde su debut profesional en el 2020 el atacante de 24 años ha jugado un total de 131 partidos, en los que ha convertido 16 goles y entregado 10 asistencias. Con los cruzados ha ganado dos torneos de Primera División y una Supercopa.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción ante Cobresal el sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. Este compromiso será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

