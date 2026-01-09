Universidad Católica se prepara para la temporada 2026, donde afrontará la Copa Libertadores con el estadio Claro Arena como gran novedad. La nueva casa de la UC se estrenará en el campo internacional.

Y uno que buscará una revancha en Copa Libertadores es Clemente Montes. El delantero de 24 años registra apenas 100 minutos en cuatro partidos de la Copa, en su edición 2021.

Pero hay otro punto: Montes se ilusiona desde ya en que el regreso de la UC a Copa Libertadores, con lo que genera el Claro Arena, será un envión importante para que La Franja pelee el torneo Conmebol.

“Estoy muy contento. Siempre he tenido la espina de jugar la Copa Libertadores con la Católica como se merece y aprovechar ahora que vamos a jugar en este estadio. Tengo muchas ganas de que parta el campeonato y la copa para demostrar de qué estamos hechos”, dijo Montes a Radio ADN.

Supercopa: el primer objetivo de la UC 2026

Respecto a su permanencia en la Católica, manifestó que “hubo ofertas y se dilató un poco porque hubo que ajustar un par de detalles, pero por suerte llegamos a los acuerdos que queríamos por ambas partes y se firmó lo antes posible”.

Sobre la misma expuso que “siempre ha existido la presión de salir campeón en la Católica. Creo que este año tenemos que enfocarnos primero en el partido de la Supercopa. Ojalá podamos llegar con una medalla ahora en enero e ir paso a paso. Ya le hemos ido agarrando, más o menos, la idea al profe Garnero y tenemos que hacernos fuertes de local en este estadio”.

Sobre la Copa de la Liga, Montes sentenció que “para mí es muy entretenido. Es importante sumar una gran cantidad de partidos; lo vemos mucho en otras ligas. Es algo positivo para el fútbol chileno y espero que se mantenga”.

Cabe recordar que la UC espera por el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores, donde representará a Chile junto al campeón, Coquimbo Unido. Desde la fase previa se podrían sumar O’Higgins y Huachipato.

