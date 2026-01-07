Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
U. Católica

“Me formé en la U, pero…”: La frase de Bernardo Cerezo en su presentación en U. Católica

Bernardo Cerezo fue presentado en U. Católica y respondió por su pasado en U. de Chile, donde fue formado.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Bernardo Cerezo fue presentado en U. Católica
© Diego Martin / Aton ChileBernardo Cerezo fue presentado en U. Católica

U. Católica sigue trabajando en su pretemporada mientras se pone al día con las presentaciones de sus refuerzos. Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo enfrentaron a la prensa esta semana.

Este miércoles fue el turno de Cerezo, quien llega a la precordillera después de cinco temporadas en Ñublense. En su presentación, el defensor de 30 años habló sobre qué motivó su llegada, dónde está más cómodo en la cancha y hasta respondió por su pasado en U. de Chile.

“La motivación de llegar acá pasa por varios factores. Me tocó jugar acá con Ñublense y el ambiente es espectacular. Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente, el hincha, el apoyo y eso es lo que me trajo acá“, comentó.

Estoy a disposición del profesor. Me destaco como lateral derecho, llevo jugando muchos ahí y creo que tengo experiencia para aportar”, sumó.

Tweet placeholder

Bernando Cerezo: “Fui formado en la U, pero mi presenta y futuro es la UC”

Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente y mi futuro es la UC. Estoy concentrado acá, y trabajando a full porque los entrenamientos están bien intensos”, agregó Bernardo Cerezo.

Publicidad

“La UC es una institución hermosa. Soy un agradecido de mi pasado, pero mi presente es acá y espero aportar”, complementó.

Todo lo que he hecho en los otros clubes me tienen acá, conozco el medio y es fundamental la experiencia que traigo. Con respecto a los objetivos, esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos”, concluyó.

Lee también
"Cobarde": el mensaje de Segovia tras fallido reclamo de U. Española
Chile

"Cobarde": el mensaje de Segovia tras fallido reclamo de U. Española

Fue promesa en la U, tiene nacionalidad italiana y fichó en su nuevo club
Mercado de fichajes 2026

Fue promesa en la U, tiene nacionalidad italiana y fichó en su nuevo club

Terremoto en la U: Paqui cortó a Leandro Fernández
U de Chile

Terremoto en la U: Paqui cortó a Leandro Fernández

¿Vuelve? La verdad sobre el interés de Colo Colo en Jordhy Thompson
Colo Colo

¿Vuelve? La verdad sobre el interés de Colo Colo en Jordhy Thompson

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo