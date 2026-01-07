U. Católica sigue trabajando en su pretemporada mientras se pone al día con las presentaciones de sus refuerzos. Justo Giani, Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo enfrentaron a la prensa esta semana.

Este miércoles fue el turno de Cerezo, quien llega a la precordillera después de cinco temporadas en Ñublense. En su presentación, el defensor de 30 años habló sobre qué motivó su llegada, dónde está más cómodo en la cancha y hasta respondió por su pasado en U. de Chile.

“La motivación de llegar acá pasa por varios factores. Me tocó jugar acá con Ñublense y el ambiente es espectacular. Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente, el hincha, el apoyo y eso es lo que me trajo acá“, comentó.

“Estoy a disposición del profesor. Me destaco como lateral derecho, llevo jugando muchos ahí y creo que tengo experiencia para aportar”, sumó.

Bernando Cerezo: “Fui formado en la U, pero mi presenta y futuro es la UC”

“Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente y mi futuro es la UC. Estoy concentrado acá, y trabajando a full porque los entrenamientos están bien intensos”, agregó Bernardo Cerezo.

“La UC es una institución hermosa. Soy un agradecido de mi pasado, pero mi presente es acá y espero aportar”, complementó.

“Todo lo que he hecho en los otros clubes me tienen acá, conozco el medio y es fundamental la experiencia que traigo. Con respecto a los objetivos, esta institución te exige estar al máximo, así es que con ganas de que empiecen pronto los partidos”, concluyó.